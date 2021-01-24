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الصحة العالمية تكرر: هذه سبل الوقاية الوحيدة من كورونا وتحوراته!

24
JANUARY
2021
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يستمر مؤشر ضحايا كورونا في التوجه إلى أعلى حول العالم، سواء الإصابات أو الوفيات، ومازال المنحنى يرتفع ويزيد، مع ظهور عدة تحورات للفيروس في عشرات الدول حول العالم.
 
وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2,107,903 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، حسب آخر تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، السبت.
 
 
وأصيب أكثر من 98,127,150 شخصا في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، تعافى 59,613,300 منهم.
 
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 
وتُبقي منظمة الصحة العالمية دائما وأبدا على نصائحها الخاصة بالوقاية من كوفيد-19، من خلال عدة فيديوهات توضيحية ومبسطة للتشديد على أن تلك الإجراءات الاحترازية هي دائما وأبدا السبل الوحيدة للوقاية.
 
ونشرت المنظمة الأممية هذه المقاطع المبسطة على موقعها على "تويتر"، السبت، للتشديد على أن هذه الإجراءات الفردية ستبقى هي خط الدفاع الأول أمام الفيروس ومتحوراته.
 
وجاء أحد المقاطع ليشدد على أن هذه الاحترازات الـ5 مجمعة ستخفض تعرضك للإصابة من كوفيد-19 بشكل كبير، وهي:
 
1-ارتد الكمامة دوما
2-اغسل يديك باستمرار
3-حافظ على التباعد الاجتماعي
4-السعال والعطس في كوعك
5-افتح النوافذ قدر المستطاع
 
 
وشدد مقطع آخر لمنظمة الصحة العالمية على أنه حين تكون خارج المنزل ومختلطا بالآخرين، يجب ألا تتخلى عن المطهر الكحولي كلما لامست كمامة الوجه.
 
مقطع ثالث نشرته المنظمة الأممية، أكد على أنه يجب جعل الكمامة من الأساسيات التي لا تفارقك أثناء وجودك خارج المنزل وتختلط بأي أشخاص.
 
كما يجب أن تستخدم المطهر الكحولي على اليدين أثناء وضع الكمامة، وأثناء قيامك بتعديلها على الوجه أو أثناء ملامستها لأي سبب، وكذلك أثناء قيامك بإزالة الكمامة من على وجهك.
 
وكانت منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن الكمامة القماشية لا تزال فعالة، حتى بالنسبة للفيروس المتحور لأن طريقة الانتقال هي نفسها.
 
أما المقطع الرابع الذي نشرته منظمة الصحة العالمية على حسابها في "تويتر"، فيشدد على أهمية الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين. وحاول أن تكون هذه المسافة أكبر في حال أنك متواجد في مكان مغلق. "فكلما ابتعدت.. كنت أفضل، من أجل حماية نفسك والآخرين"، على ذمة منظمة الصحة العالمية.
 
وفي مقطع خامس، كررت منظمة الصحة العالمية نصيحتها بأهمية تغطية الفم والأنف بكوع الذراع أو بمنديل ورقي وقت السعال أو العطس. ويجب بعدها التخلص من المنديل الورقي مباشرة في حاوية المخلفات المغلقة جيداً، وبعدها يجب التوجه بسرعة لغسل اليدين، مشددة على أن "حماية نفسك تحميك وتحمي الآخرين".
 
ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة.
 
رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.
 
 
والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات هي الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة.
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