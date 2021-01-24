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وجبة العشاء والوزن.. دراسة تكشف "العلاقة الصادمة"

24
JANUARY
2021
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يتجنب كثيرون تناول وجبة العشاء، خاصة في أوقات متأخرة، في محاولة لتقليل أوزانهم، إلا أن نتائج دراسة جديدة شكلت مفاجأة، لتكشف أن هذه الخطوة قد تؤدي في الواقع إلى زيادة الوزن على المدى الطويل.
 
وراجع باحثون في جامعة أوساكا اليابانية، السجلات الصحية لـ17 ألفا و573 رجلا و8860 امرأة (ممن هم فوق الـ18 عاما)، على مدار 3 سنوات، ووجدوا أن المشاركين في الدراسة الذين تخطوا وجبة العشاء بانتظام، كانوا أكثر عرضة لأن يزيد وزنهم أو أن يعانوا من البدانة.
 
ووجد الباحثون أن تخطي العشاء كان عاملا مشتركا رئيسيا بين 10.8 بالمئة من المشاركين الذكور في الدراسة الذين اكتسبوا الوزن، و17.1 بالمئة من الإناث المشاركات في الدراسة اللواتي اكتسبن الوزن.
 
ووفقا لنتائج الدراسة التي نشرت في "Multidisciplinary Digital Publishing Institute"، فإن الإقلاع عن العشاء كان أكثر ارتباطا "بزيادة الوزن/السمنة" لدى الرجال والنساء، مقارنة بوجبتي الإفطار والغداء.
 
كما لعبت عوامل أخرى دورا في زيادة الوزن لدى الرجال والنساء المشاركين في الدراسة، إذ زادت أوزان من تخطوا وجبة العشاء وكانوا أكبر سنا، أو من يعانون أصلا من زيادة الوزن، أو ينامون لساعات أقل، أو يشربون الكحول أو يدخنون أكثر، ويتخطون وجبات أخرى بشكل متكرر، مقارنة بأولئك الذين تناولوا العشاء بشكل منتظم.
 
ولا يفهم الباحثون تماما سبب مساهمة تخطي العشاء في زيادة الوزن، إلا أنهم وضعوا نظرية تقول إن العلاقة بين الاثنين يمكن أن تكون بسبب "زيادة استهلاك الطاقة" التي يمكن أن تحدث مع شهية غير منظمة، وفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز".
 
بمعنى آخر، قد يؤدي تخطي العشاء إلى زيادة الشعور بـالجوع، مما قد يؤدي إلى تناول الشخص طعاما أكثر مما يفعل عادة.
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