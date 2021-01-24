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"عقار معروف" فعال في علاج مرضى كورونا

24
JANUARY
2021
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أظهرت تجارب سريرية أن عقارا مضادا للالتهاب يحمل اسم "كولشيسين" فعال في معالجة مرضى كوفيد-19 وتخفيف مخاطر حصول مضاعفات من جراء المرض، وفق ما أفاد باحثون في كندا. 
 
وقال معهد مونتريال لأمراض القلب في بيان، مساء الجمعة، إن نتائج هذه الدراسة تعد "كشفا علميا كبيرا"، وتجعل الكولشيسين الذي يستخدم لعلاج مرض النقرس "أول عقار يؤخذ من طريق الفم في العالم يمكن استخدامه لعلاج مرضى كوفيد-19 خارج المستشفيات".
 
وأضاف البيان أن نتائج الدراسة أظهرت أن الكولشيسين قلل بنسبة 21 بالمئة مخاطر الوفاة أو الحاجة إلى دخول المستشفى لدى مرضى كوفيد-19 مقارنة بمن شاركوا في التجارب وتم إعطاؤهم دواءً وهميا.
 
وأجريت الدراسة في كندا والولايات المتحدة وأوروبا وأميركا الجنوبية على 4.488 مريضا.
 
ولدى 4.159 من المشاركين الذين ثبتت اصابتهم بكوفيد-19 عبر اختبار "بي سي آر"،  أدى استخدام الكولشيسين الى خفض الحاجة لدخول المستشفى بنسبة 25 بالمئة وخفض الحاجة الى التنفس الاصطناعي بنسبة 50 بالمئة وخفض الوفيات بنسبة 44 بالمئة.
 
وقال مدير مركز الأبحاث في معهد مونتريال والباحث الرئيسي في هذه الدراسة جان كلود تارديف إن الكولشيسين فعال في منع متلازمات التهابية خطرة تسمى "عواصف السيتوكين" إضافة إلى تقليل المضاعفات المرتبطة بكوفيد-19.
 
وأضاف أن استخدام العقار "قد يكون له تأثير كبير على الصحة العامة واحتمال منع مضاعفات كوفيد-19 لدى ملايين المرضى".
 
وأجريت الدراسة على مرضى كوفيد-19 الذين لم يدخلوا المستشفى وقت تسجيلهم للمشاركة في التجارب، وكان لديهم عامل خطر واحد على الأقل لحصول مضاعفات.
 
وذكر معهد مونتريال أن "هذه هي أكبر دراسة في العالم تختبر عقارا يتم تناوله من طريق الفم على مرضى مصابين بكوفيد-19 لا يتلقون العلاج في المستشفيات". 
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