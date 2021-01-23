الصحة العالمية: توريدات اللقاحات عبر آلية "كوفاكس" قد تبدأ في فبراير

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن توريدات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر آلية "كوفاكس" الدولية قد تبدأ في شهر فبراير المقبل.

وأشار إلى أن "كوفاكس" وقعت اتفاقا مع شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية حول توريد 40 مليون جرعة من لقاحهما.

وفي الربع الأول من 2021 من المتوقع الحصول على الـ 150 مليون جرعة من لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية – السويدية، التي تم تطويرها بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة إلى أن "كوفاكس" تتجه نحو توريد ملياري جرعة من اللقاحات حتى نهاية العام، مرحبا بنية الولايات المتحدة الانضمام إلى هذه الآلية، معتبر أن ذلك "يجعلنا أقرب من تنفيذ الوعود الخاصة بـ "كوفاكس".

من جانبه، قال رئيس التحالف العالمي للقاحات والوقاية (GAVI) سيث باركلي، ردا على سؤال ما إذا سيتم ضم اللقاحات الروسية والصينية على آلية "كوفاكس": "سندرس ضم أي لقاح إلى "كوفاكس" إذا فهمنا أنها مفيدة، وإذا تم تقديم معلومات شفافة حول أنها آمنة وفعالة، وكذلك إذا توصلنا إلى اتفاق معقول بشأن السعر وحجم التوريدات".

يذكر أن آلية "كوفاكس" الدولية لتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تشمل 190 دولة في العالم. ومن المخطط لإنتاج وتوزيع ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم حتى نهاية العام الجاري.