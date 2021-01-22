living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"حيلة بسيطة" للحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة

22
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يواجه الكثيرون مشكلات في النوم، ما يدفعهم للبحث عن السبل الأكثر نجاعة للتغلب على هذا الأمر الذي قد يعيق حتى أبسط الممارسات اليومية.
 
ويمكن القول إن الحصول على ليلة نوم جيد ليس بالأمر السهل بالنسبة للكثيرين، لكن خبيرة النوم أوليفيا أريزولو كشفت عن "حيلة بسيطة" يمكن للجميع استخدامها للحصول على قسط كبير من الراحة، إلى جانب روتين نوم مكون من 10 خطوات يجب على الجميع اتباعه.
 
 
وتتمتع أوليفيا أريزولو، القادمة من سيدني، بخبرة 10 سنوات في مساعدة الناس على الحصول على أفضل نوم ليلي على الإطلاق، ونصيحتها الأولى هي تناول مكمل أوميغا 3.
 
وتشير أوليفيا إلى دراسات تربط بين قلة الراحة والنظام الغذائي، ونقص الأحماض الدهنية المرتبطة بنوعية النوم.
 
وتقول خبيرة النوم الأسترالية إنه لا يهم ما إذا كانت أوميغا 3 تأتي من خلال مكمل غذائي أو عن طريق تناول أطعمة غنية بهذه العناصر الغذائية.
 
وفي حديثها عبر مقطع فيديو نشرته على "إنستغرام"، قالت أوليفيا: " وجدت دراسة حديثة أن مكملات أوميغا 3 دون أي تغييرات أخرى يمكن أن تدعم الفرد في النوم لساعة إضافية".
 
وأوضحت أن نقص أوميغا 3  يمكن أن يساهم في نقص الميلاتونين، هرمون النعاس، في حين أن مكمل جسمك به يمكن أن يدعم مستويات الميلاتونين لديك، ويقلل من قلقك ويجعلك تشعر بالنعاس.
 
وأشارت خبيرة النوم إلى أنه يمكنك العثور على أوميغا 3 في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية بينها السلمون بالإضافة إلى أسماك الماكريل والتونة والسردين الغنية بالأوميغا 3.
 
ويمكن أيضا العثور على أوميغا 3  في المكسرات والبذور والزيوت النباتية مثل زيت بذور الكتان وزيت فول الصويا وزيت الكانولا.
 
وبالإضافة إلى الأوميغا 3، شاركت الخبيرة أيضا روتينها المكون من 10 خطوات المصمم للتأكد من أنك ستنام في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.
 
ويتضمن "روتينها المميز لوقت النوم" الذي تقول أوليفيا إن 100% من عملائها يرون نوما أفضل في سبعة أيام أو أقل مع هذه الطريقة، مجموعة من طرق النوم الشاملة، بما في ذلك شاي الأعشاب وتمارين التنفس والاسترخاء مع الضوضاء البيضاء.
 
وتوصي أوليفيا بتناول مكمل طبيعي للنوم يحتوي على مكونات نباتية kike tart cherry، الذي طعمه لذيذ وثبت أنه يساعد على النوم.
 
كما تطلب من العملاء أخذ حمام دافئ والابتعاد عن الضوء الأزرق في غرفة النوم، لأن هذا يعيق إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يجعل الدماغ يشعر بالنعاس.
 
وتقول: "اعلم أن الضوء الأزرق، طيف الضوء الذي يثبط الميلاتونين ويساهم في صعوبات النوم، ينبعث من مصابيح سقف الحمام وكذلك غرفة النوم والهاتف".
 
ويتمثل روتين أوليفيا المكون من 10 خطوات لوقت النوم، ما يلي:
 
1. أنشئ ملاذا للنوم: أزل أي ضوء أزرق من الهاتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى واحتفظ بغرفة نومك للنوم والاسترخاء.
 
2. حجب الضوء الأزرق: لا تسمح بدخول الضوء الأزرق إلى غرفة النوم وحصر ذلك بساعتين من وقت النوم.
 
3. إيقاف المنبه على الهاتف: قم بإيقاف تشغيله حتى تستيقظ منتعشا تماما.
 
4. رائحة الخزامى: انثر الخزامى إما على الوسائد الخاصة بك أو في جميع أنحاء الغرفة لتعزيز الاسترخاء.
 
5. أخذ دش أو حمام مسائي: هذا يساعد على تعزيز الاسترخاء قبل 45-60 دقيقة من النوم.
 
6. اشرب شاي البابونج: افعل ذلك قبل النوم بساعة لتهدأ.
 
7. تناول مكملات المغنيسيوم: وهذا يساعد العضلات على الاسترخاء.
 
8. مارس الامتنان: فكر فيما أنت ممتن له.
 
9. جرب التأمل: قد يكون هذا مفيدا لمساعدتك على النوم.
 
10. تمرن على التنفس العميق: هذا يجعل النوم أسهل.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout