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اكتشاف طريق آخر لتسلل الفيروس التاجي المستجد إلى الرئتين

22
JANUARY
2021
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اكتشف العلماء الصينيون طريقا آخر لتوغل فيروس SARS-СоV-2 في خلايا الرئتين والشعب الهوائية.
 
وتفيد مجلة Cell Research، بأن التجارب، التي أجراها خبراء المختبر الرائد للبيولوجيا البنيوية بمحافظة  تشجيانغ، بالتعاون مع علماء معهد الدراسات المتقدمة في هانغتشو وباحثين آخرين، أظهرت أن الفيروس يمكن ان يصل إلى الرئتين ليس فقط عن طريق البروتين ACE2 الذي كان يعتبر القناة الرئيسية لتوغله في خلايا الرئتين، بل وأيضا عن طريق الإنزيم AXL.
 
ويشير الباحثون إلى أنهم في هذه الدراسة، اكتشفوا أن مستقبلات بروتين كيناز UFO التيروزين (AXL) يتفاعل بشكل خاص مع المجال N لـ SARS-CoV-2".
 
ويوضح الخبراء أن AXL، هو بروتين غشائي مرتبط بنقل الإشارات من مصفوفة غير خلوية "أنسجة ضامة"، إلى السيتوبلازم "البنية الداخلية للخلية". وهذا البروتين مسؤول عن تنظيم عمليات فسيولوجية عديدة، من ضمنها بقاء الخلية حية والتمايز والاستجابة المناعية.
 
وقد بينت نتائج التجارب التي أجراها الخبراء الصينيون، أن كبح عمل هذه المستقبلات، يقلل كثيرا من عدد نسخ الفيروس في الخلايا الظهارية لرئة الإنسان
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