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ما هي الفروقات بين اللقاحات الروسية الثلاثة؟

22
JANUARY
2021
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يرى الخبراء أنه يمكن تطعيم 70 – 80% من سكان روسيا خلال فترة قصيرة في حال استخدام 3 لقاحات ضد فيروس كورونا.
 
وهي لقاحا سبوتنيك V" و" أبي فاك كورونا " اللذان تم تسجيلهما رسميا ولقاح " كوفي فاك" الذي يتوقع أن يتم تسجيله قريبا. ولكل لقاح مميزات خاصة به.
 
وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، قد أعلنت مؤخرا في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى الحكومة الروسية أن التداول المدني للقاح "أبي فاك كورونا" سيبدأ في روسيا في النصف الأول من مارس المقبل. أما إنتاجه الصناعي الواسع النطاق فسينطلق في فبراير المقبل.
 
وقال وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف في حديث أدلى به يوم 20 يناير لقناة "سولوفيوف" على "يوتيوب" إن مناطق روسيا يجب أن تتلقى  نحو 70 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V ". وأضاف قائلا إن من المهم اليوم تشكيل مناعة القطيع التي يمكن بلوغها بعد تطعيم 70 – 80% من السكان ، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا باستخدام 3 أنواع من اللقاحات.
 
فما الفرق بين اللقاحات الثلاثة المذكورة؟
 
أوضح رئيس مختبر الهندسة الوراثية، بافيل فولتشكوف، أن كل اللقاحات تشبه الفيروس وتثير ردا مناعيا. وعلى الرغم من ذلك فلكل منها خصوصيات.
 
"سبوتنيك V "
 
"سبوتنيك V" هو أول لقاح ضد فيروس كورونا تم تسجيله في العالم. ووضع على أساس ناقل الفيروس الغدي البشري. وبإمكان تلك النواقل إيصال مادة وراثية إلى الخلية حيث يتم القضاء على الشيفرة الوراثية التي تسبب العدوى لتحل محلها مادة تتضمن شيفرة البروتين التابعة لفيروس آخر، من شأنه مساعدة جسم الإنسان في إنتاج الأجسام المضادة التي تحميه من العدوى.
 
ولا يمكن إنماء الفيروس الغدي إلا داخل الخلايا الحية. لذلك فإن إنتاج لقاح "سبوتنيك" بحاجة إلى تقنيات وتكنولوجيات عالية. ويجب أن يحفظ اللقاح في ظروف درجة حرارة لا تزيد عن 18 درجة مئوية تحت الصفر، ما يمكن أن يثير مشاكل في نقله. وينتج "سبوتنيك" على شكلين. وهما شكل مجمد وشكل مجفف، ما يبسط عملية نقله.
 
ويعتبر "سبوتنيك" لقاحا يصلح للتطعيم  ضد كل أنواع فيروسات كورونا وكل سلالاتها وطفراتها. ويمنع استخدام هذا اللقاح من قبل من يعانون من مرض السرطان والسكري والأمراض المعدية.
 
 " أبي فاك كورونا"
 
"أبي فاك كورونا" هو لقاح وضعه مركز "فيكتور" للتكنولوجيات البيولوجية في مدينة نوفوسيبيرسك من بروتينات الفيروس الاصطناعية. وهو عبارة عما عن لقاح الببتيد حيث ترتبط ببتيدات متكونة من الأحماض الأمينية ببروتين ناقل. ويصلح هذا اللقاح لكل من يعاني من أمراض الحساسية.
 
ويمكن إنتاجه بكميات كبيرة. لكن فترة مفعوله أقصر مقارنة بـ "سبوتنيك".
 
"كوفي فاك"
 
أما لقاح "كوفي فاك" فتم وضعه في مركز "تشوماكوف" الروسي على أساس الفيروس الحي المحيد SARS – CoV – 2 . لذلك من الضروري الالتزام الصارم  بتدابير الأمان عند إنتاجه. ولا يمكن إنتاجه إلا في مركز "تشوماكوف". لكنه لا يتطلب التجميد وحفظه سهل، ما يعد أمرا مهما لنقله إلى مناطق نائية.
 
ويرى العلماء أن التطعيم المتكرر سيتطلب استخدام لقاح يختلف عن لقاح استخدم عند التطعيم الأول. لذلك فإن توفر 3 لقاحات مختلفة في روسيا سيعطي ضمانا لنجاح عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا في المستقبل.
روسيا اليوم
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