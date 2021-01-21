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كشف الدكتور ميخائيل بولويكتوف، الأستاذ المساعد في قسم الأمراض العصبية وجراحة الأعصاب بجامعة سيتشينوف الطبية، طريقة بسيطة للنوم السريع.

و يشير الدكتور بولويكتوف، في حديث لوكالة "موسكفا" الروسية للأنباء، إلى أنه من أجل النوم بسرعة، يجب تناول الحلويات قبل الخلود للنوم بأربع ساعات.

ويقول موضحا، "إن تناول طعام ذي مؤشر جلايسيمي مرتفع (GLYCEMIC INDEX)‏ أو مؤشر نسبة السكر في الدم ويرمز له بالرمز GI، يحتوي على عدد كبير من الكربوهيدرات سريعة الهضم. وقبل 4 ساعات من النوم، تجعل الإنسان يغفو بسرعة، مقارنة بالطعام الذي لا يحتوي على مثل هذه الكربوهيدرات".

وأكد الدكتور في نفس الوقت، على أن تناول الحلويات مباشرة قبل النوم ليس له مثل هذا التأثير. كما أنه حذر من تناول أطعمة غنية بكربوهيدرات سريعة الهضم قد يؤثر سلبا في صحة الشخص.