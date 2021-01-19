ضيق التنفس : الأسباب والعلاج (د. حنينا ابي نادر)

A + A -

إنّ ضيق التنفس dyspnea هو الشعور بصعوبة في التنفس ، وهو مؤشر على نقص الأكسجين أو الهواء وتعذّر وصولهما إلى جسم المرض بكمياتٍ كافية . وتختلف أسباب ضيق التنفس؛ فمنها المتصلة بالأمراض القلبية أو الرئوية أو الإثنين معًا أو أيّ منهما . تتمثل بعض الأسباب القلبية في مرض الشريان التاجي coronary artery disease أو في التهاب التامور pericarditis ، وتلك الرئوية في مرض الانسداد الرئوي المزمن COPD أو في الربو مثلاً أو كليهما مثل الانصمام الرئوي المزمن . أما الأسباب التي لا تتصل بالأمراض القلبية أو الرئوية ، فتتمثل في الحالة الأيضية مثل الحُماض acidosis أو اضطرابات الأوعية الدموية .

في هذا الإطار، يُمكن أن يأتي ضيق التنفس بشكلٍ حاد عندما يُعاني المريض مثلاً من الاسترواح الصدري pneumothorax، أو وَذَمة الحنجرة laryngeal edema ، أو احتِشاء عَضَل القلب الحاد acute myocardial infarction . ونذكر من بين الحالات التي تتراوح بين الحادة والمزمنة ، مثلاً ، الالتهاب الرئوي أو الربو (يمكن أن يبدأ خلال بضع ساعاتٍ)، وفَشَل الجانِب الأَيسَر للقلب ، ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة ARDS (يمكن أن تبدأ خلال أيامٍ) ، وفقر الدم ، والأورام (يمكن أن تبدأ خلال أسابيع) . وعندما يشعر المريض بضيق التنفس في وضعية الاستلقاء ، يمكن أن يكون ذلك بسبب فشل القلب الاحتقاني congestive heart failure أو الانصباب الجنبي pleural effusion . وفي حالة الانصمام الرئوي الهائل (Ddimer) ، يتم التخفيف من ضيق التنفس عند الاستلقاء . وإذا شعرنا بضيق التنفس بعد الأكل ، فيعود السبب إلى داء الارتداد المعدي المريئي GERD ، أو إلى الإرتشاف aspiration ، أو حساسية الطعام . ومن المهم خسارة الوزن عندما يكون المريض يعاني من السمنة المفرطة . كما يمكن أن تكون الأعراض الأخرى المرتبطة بضيق التنفس على الشكل التالي : الحمى ، أو الصفير (عند التنفس) ، أو ألم الصدر ، أو السّعال ، أو الحرقة .

وعادةً ما يزيد معدل ضربات القلب مع معدل التنفس وضغط الدم ، وقد تكون علامات ذلك ظاهرة في إزرقاق الجلد cyanosis وبرودة أطراف الجسم . وتجدر الإشارة إلى أنّ الطبيب قد يطلب إجراء فحص دم مع تخطيط القلب الكهربائي EKG وتصوير الصدر بالأشعة السينية CXR (بالإضافة إلى تحليل غازات الدم الشرياني ABG) . ويمكن أن يتم إعطاء المريض الأكسجين وقد يُعالج بواسطة الحقن الوريدي وموسّع الشعب القصبية ، كما قد يُعطى دواء فوروسيميد furosemide في حال الإصابة بالوَذَمة الرئوية pulmonary edema . ويجب النظر في احتمال استخدام الأنبوب في حالة اللّهاث والتعب العضلي . وأخيرًا ، إنتبهوا لضيق التنفس في حال الإصابة بفيروس كورونا وخصوصًا خلال اليوم السابع وحتى الحادي عشر وحافظوا على تشبع مستوى الأكسجين في الدم .

للمزيد من المعلومات ، تواصلوا معي عبر البريد الإلكتروني التالي: hanina.abinader@gmail.com أو اتّصلوا على الرقم التالي: 03-944331 (مختبر Saint Michelفي أنطلياس) .