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الكشف عن مخاطر الإفراط بتناول المأكولات ليلا

19
JANUARY
2021
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يقوم بعض الأشخاص بالإفراط بتناول الطعام خصوصا في العشاء ما يسبب لديهم مشاكل صحية جمة قد تكون لها عواقب وخيمة في المستقبل.
 
نقل موقع "TheHealthsite" تقريرا علميا عن أبرز النتائج الصحية التي قد يخلفها العشاء الثقيل على الإنسان. 
 
ضعف الشهية عند الصباح
 
يمكن أن يؤدي الإفراط بتناول الطعام في المساء إلى فقدان الشهية في صباح اليوم التالي، مما يؤدي إلى تخطي وجبة الإفطار التي تعد أهم وجبة في اليوم.
 
أمراض الجهاز الهضمي
 
تناول المأكولات باستمرار وبكميات كبيرة في الليل، يؤدي مع الوقت بتعطل الجهاز الهضمي، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي ذلك إلى أمراض في الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة والقرحة والتهاب الأمعاء والإمساك وحتى سرطان القولون.
 
زيادة معدل ضربات القلب
 
يؤدي الإفراط بتناول الطعام إلى جهد مضاعف للقلب لهضم الطعام، مما قد يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب. الذي قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع ضغط الدم. وبالإضافة إلى ذلك فإن الإفراط بتناول الطعام ثد يكون خطرا ويسبب بالإصابة بارتفاع ضغط الدم ومستويات السكر في الدم التي تهدد مرضى السكري.
 
نوم سيئ
 
العشاء الثقيل يتعارض مع النوم الجيد ليلاً، فقلة النوم بدورها يمكن أن تؤثر على شعورك في اليوم التالي. فذلك سيسبب الإجهاد والتعب في الصباح.
 
التهاب البنكرياس الحاد
 
 يمكن أن يزيد الإفراط بتناول الطعام من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد لدى الأشخاص المصابين بحصوات المرارة. في بعض الأحيان يكون التفشي المفاجئ لالتهاب البنكرياس الحاد قاتلاً.
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