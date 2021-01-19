دراسات جديدة تثبت أن السلالة الجديدة ترتبط بشدة وبسهولة بالخلايا البشرية

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خلص فريق من العلماء إلى أن الإصابة بكورونا الأم ربما توفر حماية ضعيفة من الفيروس الجنوب إفريقي، معربين عن أملهم في أن تبقى اللقاحات فعالة في الحالتين.

وأثبتت الدراسات أيضا أن السلالة الجديدة ترتبط بشدة وبسهولة بالخلايا البشرية.

وقال عالم الأوبئة البارز في جنوب إفريقيا سليم عبد الكريم إن هذا يساعد في تفسير ما يبدو أنه انتشار أسرع للمرض بالفيروس المتحور بنحو 50 في المئة.

وحدد الخبراء في جنوب إفريقيا الطفرة "501 واي.في 2" أواخر العام الماضي، حيث كانت القوة الدافعة الرئيسية للموجة الثانية من إصابات "كوفيد-19" على مستوى البلاد ورفعت معدل الإصابات اليومي إلى ذروة جديدة زادت على 21 ألف حالة مؤخرا.

وهذه الطفرة واحدة من طفرات جديدة تم اكتشافها في الشهور الأخيرة وبينها طفرتان في إنجلترا والبرازيل يخشى العلماء أن تكونا وراء زيادة سرعة انتشار "كوفيد-19".

المصدر: رويترز