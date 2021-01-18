living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أوزيل يغادر آسنال إلى فنربغشة التركي

18
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل، يوم الأحد، أنه سيوقع عقداً مع نادي فنربغشة التركي، مؤكدا أنه "سعيد للغاية وسيقدم كل شيء للفريق" بعد غياب لأشهر عدة عن الملاعب خلال تواجده مع أرسنال الإنكليزي.
 
ولفت اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى أنه سيتوجه إلى إسطنبول مع عائلته مساء الأحد، مؤكداً ما نشرته الصحافة التركية.
 
وذكرت صحيفة "فاناتيك" الرياضية، أنه من المقرر أن تهبط الطائرة التي تقل أوزيل، التركي الأصل، عند الساعة 21:15 ت غ في مطار صبيحة غوكشن في الجانب الآسيوي من إسطنبول حيث يقع الملعب والمنطقة التاريخية التي أنشئ نادي فنربغشة في محيطها.
 
وأشارت صحف تركية عدة إلى أن اللاعب الألماني سيحضر مباراة في الدوري بين فنربغشة وأنقرة غوجو من المدرجات الاثنين. ومن المتوقع أن يقام حفل كبير في الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي على توقيعه للنادي.
 
ولفتت التقارير إلى أن عقد أوزيل سيكون لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يصل إلى خمسة ملايين يورو عن كل موسم.
 
ولم يعلن اللاعب ولا النادي رسمياً عن قدومه إلى تركيا، لكن أوزيل نشر  يوم السبت قلبان بألوان فنربغشة (أصفر وأزرق) إلى جانب ساعة رملية في تغريدة على تويتر.
 
وأثارت التغريدة حماسة في تركيا، وعلق عليها المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين بالقول "عودة ميمونة إلى الوطن!".
 
ولم يلعب الألماني منذ مارس الماضي مع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، علما بأن عقده سينتهي معه في يونيو المقبل.
 
وانتقل أوزيل الى "المدفعجية" قادمًا من ريال مدريد في العام 2013، وهو اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ النادي اللندني حيث يتقاضى وفق التقارير 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً (480 ألف دولار).
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout