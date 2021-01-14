إلتهاب الحلق : الأسباب والعلاج (د. حنينا أبي نادر)

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ينطوي إلتهاب الحلق sore throat على الألم وعلى الشعور بالحكّة أو التهيّج في الحلق الذي غالبًا ما يزداد سوءًا عند البلع . وعادةً ما يُسأل المريض إذا كان إلتهاب الحلق مصحوبًا بالحمى ، أو السّعال ، أو سيلان الأنف ، أو العطاس ، أو الصداع ، أو آلام الجسم ، أو الغثيان ، أو القيء ، أو آلام الأذن ، أو الطفح الجلدي . بالإضافة إلى ذلك ، يُسأل عما إذا كان يُعاني من سيلان اللّعاب غير الإعتيادي، وعدم القدرة على البلع ، وتورّم الرقبة ، وانتفاخ الوجه ، وخشونة الصوت . وتختلف أسباب الإصابة بإلتهاب الحلق ؛ فمنها الأسباب الفيروسية وتلك المتعلقة بالعدوى البكتيرية ، وداء الارتداد المعدي المريئي GERD ، واختلال وظيفة الغدة الدرقية ، والطقس الجاف ، والحساسية على اختلاف أنواعها ، والأورام (النّفس المزعج ، والدّم في اللّعاب) ، والمهيّجات (مثل التلوث ، والتبغ ، والبهارات ، والكحول) ، والتهاب اللّوزتين tonsillitis . وقد تظهر العقد اللّمفاوية أو البقع البيضاء على اللّوزتين tonsils عند إجراء الفحص البدني في العيادة . ومن المؤكد أنّه في هذه الأيام ينبغي التحقّق من إصابة المريض بفيروس كورونا .

في هذا الصدد ، نذكر أنّ المصاب بفيروس كورونا قد يعاني من السّعال في اليوم الثالث إلى اليوم الخامس من إصابته . ويُمكن للتنقيط الأنفي الخلفي postnasal drip أن يسبّب تهيّجًا وإلتهاب الحلق أيضًا. ومن هنا ، يجب أن يتحقّق الطبيب أكثر من الحالة من أجل معالجة المريض بصورة مبكرة . وفي حال كان هناك صعوبة في فتح الفم أو هناك صوت مكتوم أو رائحة فم كريهة ، يجب استبعاد الخُرّاج abscess (يُمكن أن يؤدي إلى الانسداد أو تعفّن الدم sepsis) . وتتمثل الوقاية من معظم الحالات في تجنّب مشاركة الطعام ، وتنظيف الهواتف وجهاز التحكّم بالتلفاز عن بُعد ولوحة المفاتيح keyboard . وأخيرًا ، ينبغي التحقّق أكثر من حالات الألم التي تستمر لأكثر من أسبوع واحد أو من خشونة الصوت التي يعاني منها المريض لأكثر من أسبوعين .

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