13 نوعاً من الأطعمة تُسرّع شيخوخة البشرة.. تعرف عليها

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الوقاية من الشيخوخة المبكرة للبشرة لا تعتمد فقط على استعمال مستحضرات العناية المعزّزة للشباب والمضادة للتجاعيد، ولكن أيضاً على اعتماد نظام غذائي خالٍ من بعض المكوّنات الغذائية المؤذية لصحة الجلد وإشراقه. تعرّفوا فيما يلي على 13 نوعا من الأطعمة تُسرّع شيخوخة البشرة.

من المستحيل إلغاء تأثير مرور الزمن على البشرة، ولكن يمكن إبطاء هذه الآليّة وتأخيرها عبر تبنّي أسلوب حياة متوازن ونظام غذائي صحي. هذا ما شدّدت عليه دراسة أجرتها مؤخراً جامعة "موناش" الأسترالية بعد أن أظهرت الرابط المباشر بين ظهور التجاعيد والنظام الغذائي المعتمد. إذ يبدو أن تناول بعض الأطعمة يؤدي إلى إبطاء الدورة الدمويّة في البشرة مما يتسبب بتراكم السموم وتلف الكولاجين نتيجة الشيخوخة المبكرة للخلايا. أما أبرز الأطعمة التي تتمتع بهذا المفعول فهي التالية:

1- الملح: هو من أسوأ المكوّنات الغذائيّة بالنسبة للبشرة كونه يمتصّ الماء ويتسبب بجفاف الأنسجة مما يسرّع ظهور التجاعيد. ولذلك ينصح الخبراء بالتخفيف من استهلاكه قدر المستطاع.

2- الذرة: تتميّز حبوب الذرة والأطعمة المستخرجة منها في زيادة نسبة السكر في الدم مما يسرّع تأكسد الخلايا ويؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة.

3- القمح: تتسبب حبوب القمح الكاملة بارتفاع نسبة السكر في الدم مما يعزّز آليّة التأكسد التي تطال الخلايا وتسرّع في شيخوختها. وهذا ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد قبل أوانها.

4- اللحوم المصنّعة: تحتوي هذه اللحوم على نسب مرتفعة من الدهون والملح، ولذلك فهي تتسبب بتلف الأنسجة وأكسدة الخلايا. يُنصح باستهلاكها بكمية قليلة بين الحين والآخر.

5- القهوة: يتسبب تناول القهوة بردة فعل فريدة في الجسم، ويؤدي الإكثار من استهلاك هذا المشروب إلى الحصول على سحنة شاحبة. ولذلك ينصح الخبراء بالاكتفاء بتناول فنجان أو اثنين من القهوة يومياً.

6- اللحوم المشويّة جداً: تُعتبر اللحوم المشويّة جداً مؤذية للبشرة كونها تسبب ردات فعل في الجسم مسؤولة عن تسريع آليّة شيخوخة الجلد. يُنصح برفع اللحوم المشوية عن النار قبل أن تتكون عليها العلامات السوداء الناتجة عن الإفراط في الشواء.

7- الحليب: يُشكّل الحليب مصدراً مهماً للكلسيوم ولكنه يتسبب أيضاً بظهور البثور. فهو يزيد نشاط الغدد الدهنيّة التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور وتُسرّع شيخوخة البشرة.

8- المارغارين: تتكوّن المارغارين عادةً من نوع من الحوامض الدهنيّة التي تزيد الإجهاد التأكسدي في الجسم وتسرّع شيخوخة البشرة.

9- العلكة: يؤدي المضغ المستمر للعلكة إلى ظهور تجاعيد سابقة لأوانها حول الشفاه.

10- الجبنة: تندرج الأجبان ضمن الأطعمة الواسعة الاستهلاك ولكنها ليست مفيدة للجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص نظراً لغناها بالحوامض الدهنيّة المشبعة التي تسرّع شيخوخة الخلايا.

11- السكر: يولّد الإفراط في استهلاك السكر نوعاً من التبعيّة التي تشبه الإدمان. وهو يدفع الجسم إلى إنتاج المزيد من الأنسولين الذي يسرّع الشيخوخة. يؤدي السكر أيضاً إلى تلف ألياف الكولاجين التي تحافظ على شباب البشرة.

12- الزيوت النباتيّة: تُضاف إلى الزيوت النباتية أثناء تصنيعها مكوّنات تجعلها مؤذية للبشرة. فهي تُعيق تجدد الخلايا مما يسرّع آليّة شيخوخة البشرة. ويدخل زيت النخيل تحديداً في تركيبة بعض الأطعمة منها أنواع البسكويت والشوكولاتة القابلة للدهن. يتسبب هذا الزيت في انسداد الشرايين ويُخلّف ورائه سحنة شاحبة ومتعبة.

13- المشروبات الغازيّة: تُشكّل هذه المشروبات أحد ألدّ أعداء البشرة، فنسبة الحموضة المرتفعة فيها تتسبب بفقدان حيوية البشرة وتترك عليها مظهراً شاحباً.