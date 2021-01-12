غرائب كورونا تتوالى..

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كشفت دراسة جديدة أن مرضى كوفيد-19 الذين تم إدخالهم وحدات للعناية المركزة خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء عانوا من آثار هذيان وغيبوبة.

وتتبعت الدراسة الأضخم من نوعها التي نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية، حالات الهذيان والغيبوبة لدى أكثر من 2000 مصاب بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، والذين تم إدخالهم في 69 من وحدات العناية المركزة الخاصة بالبالغين في 14 دولة، قبل تاريخ 28 من أبريل/ نيسان 2020.

وبحسب العلماء، بقيادة الباحثين في المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" في الولايات المتحدة، فإن اختيار استخدام الأدوية المهدئة وفرض القيود على الزيارات العائلية، كان له دور في زيادة الخلل الوظيفي الدماغي الحاد لهؤلاء المرضى.

وعانى ما يقرب من 82% من المرضى الذين شملتهم الدراسة، من غيبوبة لمدة 10 أيام في المتوسط، كما عانى 55% من المرضى من الهذيان لمدة 3 أيام في المتوسط. وأشار العلماء إلى أن الخلل الوظيفي الدماغي الحاد استمر لمدة 12 يوما في المتوسط.

ويعتقد العلماء أنه من الممكن أن يتسبب مرض "كوفيد-19" في جعل المرضى أكثر عرضة للخلل الوظيفي الدماغي الحاد.