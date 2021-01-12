living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نفوق ملايين الطيور.. سلالات قاتلة من الإنفلونزا تتفشى بأوروبا

12
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نفق أكثر من 3.5 مليون طائر في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك البط المستخدم في إنتاج فطائر "فوا غرا" الفرنسية الشهيرة، من إنفلونزا الطيور منذ أكتوبر في أكبر تفشٍ واسع النطاق في القارة منذ 4 سنوات.
 
وتم العثور على حالات جديدة من سلالات شديدة العدوى من "H5N8" و"H5N1" فيما لا يقل عن 12 دولة، وفقا لبيانات من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
 
ومن بين الضحايا مئات الآلاف من البط في فرنسا، بالإضافة إلى الديوك الرومية والدجاج والدجاج البياض في بولندا، أكبر منتج للدواجن في الاتحاد الأوروبي.
 
وتنتشر الأنفلونزا غالبًا عن طريق الطيور المهاجرة، في معظم فصول الشتاء، لكن تقارير هذا الموسم بدأت في وقت أبكر من المعتاد ومن المرجح أن تستمر حتى مارس.
 
وقال نان ديرك مولدر، كبير استراتيجيي البروتين الحيواني العالمي في "رابوبانك" في أوترخت بهولندا: "إنه حقًا موسم ضغط مرتفع". مضيفا، "أخشى أننا سنرى حالات في الشهرين المقبلين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنك" للأنباء.
 
وأدى تفشي المرض إلى فرض قيود على استيراد الدواجن من قبل دول من بينها الصين وكوريا الجنوبية.
 
ونفق أكثر من مليوني طائر في بولندا، بينما أبلغت ألمانيا عن ما يقرب من 30 حالة تفشي. تضررت مزارع تركيا في المجر وبريطانيا، وعلقت الدنمارك مبيعات الدجاج خارج الاتحاد الأوروبي.
 
ويُعد الاتحاد الأوروبي ثالث أكبر شركة شحن للدجاج في العالم، وأي خسارة في المبيعات قد تفيد منافسيه، الولايات المتحدة والبرازيل.
 
ووجدت فرنسا، أكبر منتج لـ"فوا غرا" في العالم، أكثر من 120 حالة تفشي في الجنوب الغربي، حيث تُربى معظم الطيور لإنتاج الغذاء الفاخر.
 
ويقول المنتجون، بحسب شبكة "بلومبيرغ": إنه "تم إعدام 600 ألف بطة منذ الشهر الماضي ومن المتوقع قتل مئات الآلاف".
 
كما تصارع العديد من الدول الآسيوية الفيروس، حيث أعدمت كوريا الجنوبية ما يقرب من 6 ملايين طائر، وأبلغت الهند عن حالات في 4 ولايات.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout