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نصائح بسيطة تمنع خطر "الديدان" عند الأطفال

12
JANUARY
2021
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يعتبر الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالديدان مقارنة مع البالغين، الأمر الذي يؤثر على تغذيتهم وصحتهم، وحتى حياتهم اليومية.
 
وقالت هيئة خدمات الصحة العامة في بريطانيا إن الديدان شائعة عند الأطفال وتنتشر بسهولة، مضيفة "يمكنك علاجها دون الحاجة إلى رؤية طبيب".
 
ومن أعراض وجود الديدان عند الأطفال، ألم في البطن وفقدان الشهية وفقدان الوزن والشعور الدائم بالجوع والحكة المتواصلة في منطقة الشرج.
 
وذكرت الهيئة أنه يمكن تجنب الإصابة بالديدان في حال اتبع الطفل هذه النصائح: غسل اليدين باستمرار بعد استخدام المرحاض أو تغيير الحفاضات – الحفاظ على الأظافر القصيرة – غسل ملابس النوم والمناشف في درجة حرارة عادية – تطهير أسطح الحمام والمطبح – التأكد من ارتداء الطفل ملابس داخلية في الليل وتغييرها في الصباح.
 
وشددت على ضرورة تحذير الأطفال من مخاطر عض الأظافر أو مص الإبهام.
 
وأوصى المصدر بزيارة بزيارة الطبيب في حال استمرت الأعراض في الظهور، وذلك بغية تحديد نوع الدودة التي توجد في أمعاء الطفل.
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