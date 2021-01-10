اليابان تعلن تفاصيل اكتشاف سلالة رابعة لـ كورونا في البلاد

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أعلنت السلطات الصحية في اليابان، تفاصيل اكتشاف سلالة رابعة من فيروس كورونا المتحور في البلاد؛ وذلك بعد اكتشاف السلالة الأولى في الصين في نهاية عام 2019، وسلالتين جديدتين في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وقال رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية «تاكاجي واكيتا» إن السلالة الجديدة تختلف عن السلالتين اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

وأعلنت اليابان، في وقت سابق من اليوم الأحد، اكتشاف سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا لوافدين من البرازيل؛ وذلك بعد يوم من إعلان رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، أن الحكومة تستعد لإدراج محتمل لثلاث مقاطعات في منطقة «كانساي» ضمن حالة الطوارئ التي تم إعلانها مؤخرًا بسبب فيروس كورونا المستجد، إذا لزم الأمر.

ظهرت السلالة الثانية من فيروس كورونا في بريطانيا المعروفة بشراستها، ثم ظهرت سلالة ثالثة أشد منها في جنوب إفريقيا. وأظهر التحليل الجيني الجديد أن السلالة الجديدة يشترك في بعض القواسم مع السلالة المنتشرة في بريطانيا، لكنها تتطور بصورة منفصلة.