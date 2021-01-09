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فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة كورونا يحذر من سلالة جديدة محتملة للفيروس تطورت في الولايات المتحدة

9
JANUARY
2021
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حذر فريق العمل التابع للبيت الأبيض والمعني بمكافحة فيروس كورونا من احتمال تطور سلالة جديدة له تم اكتشافها في الولايات المتحدة وتعتبر أكشر انتشارا.

ونقلت شبكة "CNBC" الأمريكية، مساء الجمعة، عن تقرير قالت إنه صدر يوم 3 يناير وتم توزيعه بين الولايات، أن فريق عمل البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا أعلن عن احتمال ظهور سلالة جديدة له تطورت في الولايات المتحدة وتؤدي إلى تسارع انتشاره.

وقال التقرير، حسب شبكة "CNBC"، إن هذه السلالة بدأت للتو بالانتشار بين المجتمعات الأمريكية وقد تكون أكثر انتقالا بنسبة تصل إلى 50%.

وأوضح فريق عمل البيت الأبيض أن الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بالمرض أكثر بحوالي مرتين من وتيرة الارتفاعات التي تم تسجيلها في الربيع والصيف.

وأشار التقرير إلى أن هذا التسارع في ارتفاع الحالات "يؤكد احتمال تطور سلالة جديدة في الولايات المتحدة إضافة إلى النسخة التي تم اكتشافها في بريطانيا".

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تسجل فيه الولايات المتحدة أعدادا قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا، التي تتجاوز مستوى 200000 حالة، وحصيلة غير مسبوقة للوفيات بالجائحة، حيث تخطى هذا المؤشر نقطة 4000 حالة يوميا.

المصدر: "CNBC"

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