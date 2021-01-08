living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذه الشركة تقطع الشك باليقين.. "لقاحنا يخنق المتحور"

8
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع تصاعد التحذيرات من سلالة فيروس كورونا المتحورة التي ظهرت أولا في بريطانيا وجنوب إفريقيا، وامتدت لاحقا إلى بلدان أخرى منذ أسابيع، بينما لا يزال العالم يكافح الوباء الذي طال أكثر من 87 مليون إنسان حتى الآن حول العالم، قدمت دراسة حديثة باب أمل جديدا في مكافحة تلك السلالة.
 
فقد توصل بحث علمي إلى أن أن اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر يمكن أن يحمي من تلك الطفرة الحديثة التي اكتشفت في نوعين مختلفين شديدي العدوى من الفيروس.
 
تحور في بروتين السنبلة
وكانت تلك التحورات التي ظهرت في النوعين الجديدين من الفيروس سببت قلقا عالميا، لا سيما وأن كليهما يشتركان في طفرة شائعة تسمى N501Y ، وهو تغيير طفيف في بقعة من بروتين السنبلة الذي يغلف الفيروس، والذي يُعتقد العلماء أنه السبب في قدرة الفيروس على الانتشار بسهولة وسرعة.
 
 
إلا أن شركة فايزر وفي سبيل التأكد من فعالية لقاحها ضد هذا التغير في بروتين الفيروس التاجي، تعاونت مع باحثين من جامعة تكساس في جالفستون أجروا اختبارات معملية/، مستخدمين عينات دم من 20 شخصًا تلقوا لقاح Pfizer.
 
وقد تبين لاحقا أن الأجسام المضادة لدى متلقي اللقاح تمكنت من صد الفيروس الجدي، بحسب ما بينت تلك الدراسة التي نُشرت في وقت متأخر من يوم أمس الخميس.
 
اكتشاف مطمئن
وتعليقا على تلك النتيجة، قال كبير المسؤولين العلميين في شركة فايزر، الدكتور فيليب دورميتسر، "لقد كان اكتشافًا مطمئنًا للغاية تجاه هذه الطفرة على الأقل، التي كانت واحدة من أكثر ما يهتم به الناس."
 
كما أضاف "لا يبدو أن سلالة كورونا الجديدة مشكلة بالنسبة للقاح!".
 
يذكر أن الفيروسات غالبا ما تخضع وباستمرار لتغييرات طفيفة مع انتقالها من شخص لآخر، وقد تتبع العلماء تلك التحورات الطفيفة لمعرفة كيفية تحرك كورونا حول العالم منذ اكتشافه لأول مرة في الصين في ديسمبر 2019.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout