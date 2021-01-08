living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من الصحة العالمية.. خبر "إيجابي" عن سلالة كورونا الجديدة

8
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في خبر إيجابي نوعاً ما عن فيروس كورونا المتحور، أعلن رئيس فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا أن السلالة الجديدة من كورونا التي ظهرت في بريطانيا، لا تزيد على ما يبدو حدة الأعراض، لكنها "تثير قلق" قطاع الخدمات الصحية.
 
وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا، هانس كلوغه، إلى "التحديات الجديدة التي فرضها تحور الفيروس"، مضيفاً أن المنطقة بصدد "نقطة تحول في مسار الجائحة".
 
كما أكد أن 22 دولة رصدت السلالة الجديدة "المثيرة للقلق".
 
إلى ذلك أوضح أنه "مع زيادة القدرة على الانتشار، وبنفس الحدة، تدق السلالة (الجديدة)، ناقوس الخطر. بدون زيادة التحكم لإبطاء تفشيها، سيتزايد التأثير على المرافق الصحية المرهقة والمضغوطة بالفعل".
 
وبحسب جدول الرصد الخاص بالمنظمة، سجّلت أوروبا التي تضررت بشدة بالوباء، أكثر من 27,6 مليون إصابة و603 آلاف وفاة بالفيروس المستجد.
 
يذكر أن كورونا تسبب بوفاة 1,884,187 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر 2019، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس عند الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش.
 
وأصيب أكثر من 87,162,540 شخصاً في العالم بالفيروس منذ بداية الوباء، تعافى منهم 54,233,100 مصاب على الأقل.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout