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لمرضى الربو.. عليكم باتباع هذه النصيحة للوقاية من كورونا

7
JANUARY
2021
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أفادت أبحاث حديثة بأن زيادة التنظيف من قبل الأشخاص المصابين بالربو للوقاية من عدوى فيروس كورونا، قد تؤدي إلى نوبات متزايدة من المرض.
 
ووجد الباحثون الذين أجروا مسحًا على 795 بالغًا في الولايات المتحدة يعانون من الربو، بين مايو وسبتمبر، أن نسبة الذين قاموا بتطهير الأسطح بالمبيض 5 مرات على الأقل في الأسبوع ارتفعت بنسبة 155% بعد بدء وباء كورونا.
 
كما أفاد الباحثون في الدراسة التي نُشرت في "دورية الحساسية والمناعة السريرية"، أن استخدام المناديل المبللة المطهرة والبخاخات والسوائل الأخرى زاد أيضًا.
 
وبعد حساب السلوكيات وعوامل الخطر الأخرى، ارتبطت احتمالات الإصابة بنوبات الربو غير المنضبط بزيادة استخدام الأسرة للمناديل المطهرة، والبخاخات المطهرة، ومحاليل التبييض والماء وغيرها من السوائل المطهرة.
 
وقال التقرير، لا تثبت الدراسة أن زيادة وتيرة التطهير تتسبب في الإصابة بالربو غير المنضبط، ومع ذلك، تقول الدراسة إن الأشخاص المصابين بالربو يحتاجون إلى خيارات تنظيف أكثر أمانًا.
 
وينصح مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي "CDC" مرضى الربو أن يطلبوا من شخص آخر تنظيف الأسطح وتطهيرها والبقاء في غرفة أخرى عند استخدام المنظفات، أو المطهرات ولا يتم التواجد في المكان اثناء استخدام المطهرات.
 
وأضاف المركز أيضًا إن الماء والصابون قد يكونا كافيين للأسطح والأشياء التي نادرًا ما يتم لمسها.
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