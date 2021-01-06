living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تخفيض جرعة لقاح كورونا.. إدارة الغذاء والدواء تكشف موقفها

6
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ردت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على التقارير التي تحدثت عن محادثات تجريها الهيئة الفيدرالية مع مسؤولي شركة "موديرنا" للنظر في خفض جرعة لقاح كورونا بهدف تسريع عملية التطعيم.
 
ونقل موقع "فوكس نيوز" الأميركي عن الهيئة قولها إنها ترفض هذه التقارير، واصفة إياها "في حال كانت صحيحة فإنها خطر كبير على الصحة العامة".
 
وفي بيان مشترك، نصح مفوض إدارة الغذاء والدواء الدكتور ستيفن هان والدكتور بيتر ماركس، رئيس مركز إدارة الغذاء والدواء لتقييم أبحاث البيولوجيا، الناس بالالتزام بجداول الجرعات والتطعيم المصرح بها.
 
ويتطلب لقاح فايزر جرعتين تفصل بينهما 21 يوما، مقابل جرعتين للقاح موديرنا تفصل بينهما 28 يوما.
 
وأضافا: "في هذا الوقت، اقتراح إجراء تغييرات على الجرعات المصرح بها من إدارة الغذاء والدواء أو جداول هذه اللقاحات سابق لأوانه ولا أدلة عليه".
 
وتابع البيان: "بدون البيانات المناسبة التي تدعم مثل هذه التغييرات في إدارة اللقاح، فإننا نواجه خطرا كبيرا في تعريض الصحة العامة للخطر، وتقويض جهود التطعيم التاريخية لحماية الساكنة من كورونا".
 
وتأتي هذه الأخبار في أعقاب تعليقات للدكتور منصف السلاوي، مدير العمليات في عملية "Warp Speed"، قال فيها إن خفض حجم الجرعة في لقاحات موديرنا إلى النصف يترجم إلى "استجابة مناعية مماثلة للجرعة الكاملة".
 
وقالت بعض التقارير في وقت سابق إن إدارة الغذاء والدواء وعملية "وارب سبيد" تجري محادثات مع موديرنا لخفض الجرعة الموصى بها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout