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لماذا تصبح الإصابة بنزلات البرد أسهل في الشتاء؟

6
JANUARY
2021
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تكثر خلال فصل الشتاء الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزا، وخلاله تصبح عبارة "لا تخرج بدون معطف، ستصاب بالبرد" شائعة جدا.
  
ويقول العلماء إن الطقس البارد يسهل الإصابة بالبرد، فيما لا تزال الأبحاث بشأن ظروف الإصابة بفيروس كورونا المستجد قيد الدراسة مع صعود منحنى المرض خلال أشهر الشتاء.
 
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن أستاذ الصحة العامة بجامعة بيردو الأميركية ليبي ريتشارد، قوله إن "فيروسات الأنف تكون معدية لفترة أطول وتتضاعف بشكل أسرع في درجات الحرارة المنخفضة".
 
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عطسة إذا لم ترعب من حولك قد تقتلك
 
وأضاف ريتشارد: "لهذا السبب تنتشر هذه الفيروسات بسهولة أكبر في الشتاء. ارتداء معطف ثقيل لن يحدث فرقا بالضرورة".
 
وتابع: "بشكل أكثر تحديدا، يمكن أن يغير الطقس البارد خصائص الغشاء الخارجي لفيروس الإنفلونزا، حيث يجعله مطاطيا وأكثر صلابة من قبل، مما يجعل انتقاله من شخص لآخر أسهل".
 
وأوضح ريتشارد أن استنشاق الهواء البارد يؤثر سلبا على الاستجابة المناعية في الجهاز التنفسي، و"هذا يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات".
 
وفي هذه الحالة، نصح أستاذ الصحة العامة بالاستعانة بـ"ارتداء وشاح وتغطية أنفك وفمك، الأمر الذي سيقوي مناعتك ويجنبك العدوى".
 
وهناك أيضا سبب آخر يزيد من إصابات البرد والإنفلونزا في الشتاء، وفق ريتشارد، هو تعرض معظم الناس لضوء الشمس بشكل أقل في هذا الفصل.
 
ويقول الخبير إن الشمس مصدر مهم لفيتامين "د" الضروري لتعزيز صحة الجهاز المناعي.
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