living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روشتة 2021 لإنقاص الوزن من خبيرة تغذية بريطانية

5
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
مع بدء عام جديد يملأه الأمل، يتجه الكثيرون لاتباع أنظمة غذائية لتخفيض الوزن، خاصة بعد أن أدت إجراءات كورونا الاحترازية، التي فُرضت حول العالم، لزيادة كبيرة في أوزان الناس، خاصة مع العمل من المنزل.
 
إلا أن خبيرة التغذية البريطانية، كولين كريستنسن، لها رأي آخر، حيث أكدت أن "نحافة" الجسم ليست دليلًا على الصحة الجيدة.
 
فقد حثت كريستنسن على عدم اتباع نظام غذائي معين لخفض الوزن، إذا كان الشخص يرغب فى التخلص من عدد من الكيلوغرامات الزائدة في الجسم، بل نصحت بأن الأهم هو تناول الطعام بشكل طبيعي وصحي وشرب الكثير من الماء والسوائل.
 
وانتقدت كريستنسن، فى تقرير منشور على صحيفة "ميرور" Mirror البريطانية، الأنظمة الغذائية المتبعة من أجل إنقاص الوزن، مؤكدة أنه من الأفضل تناول الطعام بشكل طبيعي، خاصة أن الدايت، في كثير من الأحيان، لن يساعد فى إنقاص الوزن كما هو متعارف عليه، بل على العكس من ذلك سيؤدى الأمر إلى حلقة مفرغة وشراهة بلا حدود في تناول الطعام بعد ذلك، وهو ما ينتج عن الحرمان الذي يتسبب به النظام الغذائي أو "الدايت".
 
وأكدت على أهمية الاستماع إلى رغبات الجسم فى تناول بعض الأطعمة المفضلة لديه، ولكن بكميات قليلة وليس الحرمان التام منها، كما هو متبع فى بعض الأنظمة الغذائية.
 
وأشارت خبيرة التغذية إلى أن "ذلك يساعد على إدارة حياتك بشكل طبيعي وإنجاز المهام المطلوبة منك على مدار اليوم".
 
وأشارت كريستنسن إلى أن استخدام المطهرات فى غسل الأطعمة مثل الخضراوات والفواكه وغيرها، ليس صحيًا على الإطلاق، وأن بجسم الإنسان أجهزة قادرة على القيام بهذا الدور على أكمل وجه، وهما الكبد والكلى، مع أهمية شرب الماء بكثرة.
 
وأضافت أن "نحافة" الجسم ليست دليلًا على أنه بصحة جيدة، مؤكدة على أهمية ألا يكره الإنسان شكل جسمه بل عليه أن يتعامل معه، ويلبي احتياجاته فى حدود المعقول وتناول كل ما هو مفيد.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout