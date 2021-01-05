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من "السوبر ماركت".. هذه الأطعمة تحمي من "كورونا الشديدة"

5
JANUARY
2021
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رغم أن عددا من الدول بدأت تطعيم مواطنيها ضد كورونا، إلا أن الفيروس سيواصل تمثيل تهديد على المجتمع، على المدى القريب والمتوسط، حسب ما يؤكده خبراء الصحة.
 
ونتيجة لذلك، لا يزال العلماء يبحثون عن طرق يمكن للأفراد اتباعها لتقليل مخاطر الإصابة الشديدة بالعدوى.
 
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البرطانية أن إحدى السبل التي يؤكد عليها المتخصصمون دوما هي الأطعمة والتغذية بصفة عامة.
 
وذكر المصدر أن التجارب والدراسات العلمية توصلت إلى أن العديد من منتجات "السوبر ماركت" قد تكون قادرة على المساعدة في مكافحة كورونا.
 
بين هذه المنتجات، نجد:
 
التونة، التي أكد باحثون في جامعة بوهاي الصينية، الدور الكبير الذي تلعبه البروتينات المشتقة منها في محاربة كورونا.
 
الشوكولاتة الداكنة: تتوفر بشكل كبير على مادة "الفلافانول"، التي تلعب دورا كبيرا في تقوية جهاز المناعة ومنع كورونا من الانتشار وتكرار نفسه.
 
الكفير: هو مشروب يشبه الزبادي مصنوع من الحبوب والحليب. يعد مصدرا جيدا للبروتين والكالسيوم. وتشير الدراسات إلى دوره في تخفيف أعراض كورونا.
 
العنب: يحتوي هو الآخر على نسبة مهمة من مادة "الفلافانول".
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