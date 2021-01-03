إصابات كورونا.. صاعدة في الإمارات هابطة في السعودية بوتائر قياسية

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روسيا اليوم : أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت الوزارة امس على صفحتها الرسمية في "تويتر"، عن رصد 9 وفيات من جراء التأثر بالإصابة.

وأشارت إلى تعافي 182 حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 354263 حالة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.



أما الإمارات فقد سجلت 1963 إصابة بفيروس كورونا اليوم السبت لتواصل لليوم الرابع على التوالي تسجيل أرقام قياسية في حالات العدوى منذ بدء تفشي الجائحة.

وترفع الحالات الجديدة التي سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية العدد الإجمالي للإصابات في الإمارات إلى 211641 كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 674 وفاة.

وكانت الإمارات قد سجلت 1856 حالة جديدة في أول أيام العام الجديد وأكثر من 1700 يومي 30 و31 ديسمبر.