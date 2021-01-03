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مسؤول ايراني: انخفاض وفيات كورونا في البلاد الى الخُمس

3
JANUARY
2021
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العالم : اعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي رضا رئيسي بان عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد انخفض الى الخُمس.

 

وقال رئيسي مساء السبت في تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الايراني: انه كان يتم قبل فترة ارقاد اكثر من 3 آلاف مريض مصاب بفيروس كورونا في المستشفيات يوميا الا ان العدد انخفض الى نحو 350 مريضا كما ان عدد المتوفين يوميا بسبب المرض والذي كان قد بلغ نحو 500 قد انخفض الان نحو 100 اي انه بلغ الخُمس في مؤشر الى ان القيود والاجراءات المتخذة كانت مؤثرة جدا.

 

واضاف: ان التزام البروتوكولات الصحية والتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات في جميع الاماكن وعدم تجمع الافراد، كانت من اهم العوامل المؤدية الى خفض الاصابات والوفيات بسبب المرض ولكن في حال التماهل في الالتزام سترتفع اعداد الوفيات مرة اخرى ايضا.

 

وتابع رئيسي: ان معدل الالتزام بالبروتوكولات الصحية على مستوى البلاد بلغ اكثر من 86 بالمائة وتشير الاحصائيات في الوقت الحاضر الى ان هنالك 4 مدن فقط في الحالة الحمراء وهي ساري وآمل ورامسر وسوادكوه (بمحافظة مازندران شمال ايران) فيما يبلغ عدد المدن في الحالة البرتقالية 43 مدينة وفي الحالة الصفراء 401 مدينة.

 

وحول فيروس كورونا البريطاني قال: ان هذا الفيروس دخل الى دول مجاورة للبلاد مثل تركيا وباكستان وعمان وسيدخل البلاد عاجلا ام آجلا.

 

واعتبر الفيروس البريطاني بانه اقوى من الفيروس العادي بـ 70 ضعفا وقال: ان 50 دولة اوقفت رحلات الطيران مع بريطانيا ومن ضمنها الجمهورية الاسلامية ونحن على استعداد كامل لمواجهة هذا الفيروس في ظل الالتزام بالبروتوكولات.

العالم
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