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دراسة جديدة: فيروس «كوفيد-20» يؤثر بشكل أكبر على الشباب

2
JANUARY
2021
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د. بلقيس دنيازاد عياشي -

دراسة جديدة مثيرة، كشفت عنها كلية «إمبريال كوليدج» لندن في بريطانيا، قامت بها بالتعاون مع مجموعات علمية أخرى، أكدت من خلالها أن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا، والتي يطلق عليها «كوفيد-20»، والتي ظهرت لأول مرة في المملكة المتحدة تؤثر بشكل أكبر على الشباب ممن هم أقل من 20 عاماً، كما أنها سريعة الانتشار بشكل كبير بينهم. وكتب العلماء أن الطفرة المثيرة للقلق لها ميزة انتقال كبيرة وترتبط بنمو الوباء في جميع المجالات تقريبًا، ووجد الباحثون أن ذلك يمكن أن يرفع معدل تكاثر الفيروس، مما يشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يصيبهم مريض واحد، سيرتفع، وفق وكالة «بلومبيرغ» الأميركية. وقال نيل فيرجسون، الأستاذ في كلية «إمبريال كوليدج لندن»، الذي عمل على دراسة نمذجة تفشي المرض: «سيجعل هذا من السيطرة على المرض أكثر صعوبة ويزيد من الحاجة الملحة لطرح التطعيم في أسرع وقت ممكن». التباعد لن يكفي ووجدت الدراسة أن إجراءات التباعد الاجتماعي التي عملت ضد سلالات سابقة من الفيروس لم تكن كافية للسيطرة على انتشار النوع الجديد. وكانت الحكومة البريطانية قد ذكرت في وقت سابق، أن السلالة الجديدة قابلة للانتقال بنسبة 70% أكثر من غيرها من فيروسات كورونا، ولكن الحكومة أنذاك لم تقدم دليلاً على ذلك. استخدم الباحثون أدوات إحصائية لتقييم الرابط بين انتقال وتكرار المتغير الجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وقال الدكتور فيرغسون إن «البيانات تم تقديمها للحكومة في الأسابيع الأخيرة». وقال العلماء إنه من المحتمل أن «تكون الطفرة الجديدة تصيب الشباب أكثر من غيرهم». وذكرت أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات التابعة لجامعة جورج تاون الأميركية، وفق ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن «خلاصة القول هي أن أي شيء نقوم به لتقليل انتقال العدوى سيقلل انتقال أي متغيرات، بما في ذلك هذا النوع. ولكن قد يعني ذلك أن الإجراءات الأكثر استهدافًا والتي لا تشبه الإغلاق الكامل لن تكون فعالة». وتضيف: «الطفرة التي تنتشر بسهولة أكبر يجب مواجهتها بإجراءات أكثر صرامة، وهي أن الناس سيحتاجون إلى الالتزام بشكل أكبر بالاحتياطات مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، ونظافة اليدين وتحسين التهوية، وهذه الأمور أصبحت غير مرحب بها للعديد الأشخاص في العالم بعد مرور عام كامل من ظهور الفيروس».

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