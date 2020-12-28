دراسة تزعم أن سلالة "كوفيد-19" الجديدة معدية بنسبة 56%!

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حذر علماء في دراسة من أن سلالة فيروس كورونا المتحور المنتشرة في بريطانيا معدية بنسبة 56% أكثر من النسخة الأصلية، وحثوا على طرح لقاح سريع للمساعدة في منع المزيد من الوفيات.

ومن المرجح أن يعزز الشكل الجديد، الذي ظهر في جنوب شرق إنجلترا في نوفمبر وينتشر بسرعة، دخول المستشفيات والوفيات من "كوفيد" العام المقبل، وفقا للدراسة التي نشرها يوم الأربعاء مركز النمذجة الرياضية للأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والصحة العامة.

وقال الباحثون، الذين يركزون على جنوب شرق إنجلترا وشرقها ولندن، إنه ما يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة المتحولة مميتة إلى حد ما أو أقل من سابقتها.

وأضافوا: "ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي الزيادة في قابلية الانتقال إلى زيادة كبيرة في الإصابة، حيث من المتوقع أن تصل حالات دخول مرضى "كوفيد-19" إلى المستشفيات والوفيات، إلى مستويات أعلى في عام 2021 مما لوحظ في عام 2020، حتى إذا تم الحفاظ على القيود الإقليمية المتدرجة التي نُفّذت قبل 19 ديسمبر".

وحذر المعدون من أن الإغلاق الوطني المفروض في إنجلترا في نوفمبر، من غير المرجح أن يمنع زيادة الإصابات "ما لم يتم إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات".

وفي غضون ذلك، من المرجح أن يؤدي أي تخفيف لإجراءات الرقابة إلى "عودة ظهور الفيروس بشكل كبير".

وهذا يعني أنه "قد يكون من الضروري الإسراع بشكل كبير في إطلاق اللقاح، ليكون له تأثير ملموس في قمع عبء المرض الناتج".

وأثار اكتشاف السلالة الجديدة أجراس الإنذار في جميع أنحاء العالم، في الوقت الذي بدأت فيه المزيد من الدول حملات التطعيم لوقف جائحة أودت بحياة أكثر من 1.7 مليون شخص منذ ظهورها قبل عام في الصين.

وفرضت العديد من الدول بسرعة حظرا على السفر من بريطانيا، لكن حكومات الاتحاد الأوروبي بدأت منذ ذلك الحين في تخفيف القيود.