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هل جرعة واحدة من لقاح كورونا تكفي؟ باحثون يجيبون

27
DECEMBER
2020
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أثارت اللقاحات الأولى للفيروس التاجي، والتي يتم إجراؤها في جميع أنحاء العالم الآمال في تحقيق اختراق في مكافحة COVID-19 ، لكن الخبراء يثيرون الآن احتمالًا أكثر تفاؤلاً: قد يحتاج الناس فقط إلى جرعة واحدة بدلاً من نظام الجرعتين الحالي.
 
لكن الفكرة أثارت جدلاً علمياً، حيث قال الخبراء إنه لا توجد أدلة كافية حتى الآن لتبرير جرعة واحدة ويجب على الناس التخطيط للحصول على جرعتين.
 
وتبلورت الآراء المؤيدة لاستكشاف فكرة اللقاح أحادي الجرعة في مقال رأي حديث في صحيفة نيويورك تايمز لمايكل مينا، عالم المناعة في جامعة هارفارد، وزينب توفيقي ، عالمة الاجتماع التي كتبت على نطاق واسع عن الوباء.
 
 
ودعوا إلى البدء فورًا في تجربة سريرية جديدة لدراسة ما إذا كانت جرعة واحدة من اللقاح كافية. واستشهدوا ببيانات من التجارب التي أجريت بالفعل على لقاحي Pfizer و Moderna والتي أظهرت أن الحماية بدأت بعد الجرعة الأولى، مع الفعالية تصل إلى حوالي 90%، مقارنة بنسبة 95% تقريبًا بعد جرعتين.
 
ومع ذلك تم طرح تساؤلات حول المدة التي ستستمر فيها الحماية بدون جرعة التعزيز الثانية، لكن مينا وتوفيقي كتبا أن احتمال الحاجة إلى جرعة واحدة يجب دراستها على الفور.
 
وبحسب المقال "إذا ثبت أن هذا هو الحال، فسيكون هذا بمثابة تغيير لقواعد اللعبة، مما يسمح لنا بتطعيم ما يصل إلى ضعف عدد الأشخاص والتخفيف إلى حد كبير من المعاناة ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا في البلدان التي قد يستغرق نقص اللقاحات فيها إلى سنوات للحل".
 
ومع ذلك يبقى جزء من السؤال هو مدى فعالية المضي قدمًا بجرعة واحدة بدلا من جرعتين بالرغم من أن نظام الجرعة الواحدة سوف ينشر الحماية إلى ضعف عدد الأشخاص في وقت يموت فيه حوالي 2500 أميركي في المتوسط بسبب الفيروس في كل يوم خصوصا أن اللقاحات ليست على المسار الصحيح لتكون متاحة على نطاق واسع لعدة أشهر.
 
ويقول كريستوفر جيل، أستاذ الصحة العالمية في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن "ماذا يمكننا أن نفعل الآن حتى لا يكون لدينا 60 ألف قتيل خلال شهر؟" وأجاب: إنه يجب أن يكون هناك على الأقل نقاش حول تطعيم ضعف عدد الأشخاص بجرعة واحدة على الفور دون انتظار تجربة جديدة. وإذا انتظرت، فقد تكون ميتًا".
 
وشكك سكوت جوتليب، مفوض سابق في إدارة الغذاء والدواء (FDA) ، في استراتيجية الإدارة المتمثلة في حجز نصف الجرعات للتأكد من أن هناك ما يكفي للجميع للحصول على جرعتهم الثانية، بالنظر إلى أنه في أسوأ الحالات لا تزال الجرعة الواحدة جيدة على الأقل جزئيًا.
 
وقال مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية، بريت جيروير، إن الإدارة تحجز 2.9 مليون جرعة لتكون بمثابة الجرعة الثانية لـ 2.9 مليون شخص يتم تطعيمهم في الأسبوع الأول بدلاً من نشر جميع الجرعات في وقت واحد.
 
وقال غوتليب وهو الآن عضو في مجلس إدارة Pfizer ، على قناة CNBC في وقت سابق من هذا الشهر."نحن نعلم أن الجرعة الأولى وقائية جزئيًا، وأن البيانات غير متوفرة الآن، لذا فأنت تريد محاولة دفع أكبر عدد ممكن من الجرعات لمنح أكبر عدد ممكن من الأشخاص بعض الفوائد".
 
ويقوم خبراء آخرون، بمن فيهم أولئك في فريق Operation Warp Speed و FDA ، بالاعتراض على أولئك الذين يقترحون جرعة واحدة بدلا من جرعتين، مشيرين إلى أنه تم إجراء أشهر من الدراسة الدقيقة لنظام الجرعتين.
 
وقال منصف السلاوي كبير المستشارين العلميين لعملية Warp Speed ، في مؤتمر صحافي: "الجرعة الثانية هي جزء كامل من اللقاح إذا تمت الموافقة على اللقاحات". إنه يعزز المناعة في المرضى ضد COVID-19 ، وهذه هي البيانات التي تظهر مناعة طويلة الأمد وأتوقع أن تكون طويلة الأمد لذلك يجب ألا يأخذ الناس اللقاح كلقاح من جرعة واحدة".
 
ومع ذلك، ترك الباب مفتوحًا لمزيد من الدراسة. ويمكن للمرء أن يطرح السؤال، لماذا لا يتم إجراء تجارب على جرعة واحدة من لقاح موديرنا أو لقاح فايزر؟ ورد سيكون هذا سؤالًا صحيحًا وبالطبع، سيكون التوقيت تحديًا كبيرًا.
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