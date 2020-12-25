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تركيا : اللقاح الصيني ضد كورونا سيصل الاثنين المقبل

25
DECEMBER
2020
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قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إنه بعد استكمال السلطات المسؤولة في الصين الموافقات على بيع جرعات اللقاح ضد كورونا سيجري إرسال الدفعة الأولى إلى تركيا مساء الأحد القادم.

 

وأضاف وزير الصحة، "إن اللقاحات ستصل إلى تركيا يوم الاثنين، مضيفا أن تركيا ستلقح نحو 9 ملايين شخص في المجموعة الأولى، بدءا بالعاملين في مجال الصحة".

 

من جانب آخر لفت الوزير إلى أنه تم البدء بإجراء فحوصات المرحلة الثانية للقاح المحلي على المتطوعين.

 

كما أكد الوزير أنه لم يتم رصد أي سلالة جديدة لكورونا كالتي ظهرت في بريطانيا.

 

من جهتهم قال باحثون أتراك في مجال الصحة الخميس إن لقاح COVID-19 الذي طورته شركة Sinovac Biotech الصينية فعال بنسبة 91.25% ومن المرجح أن يرتفع المعدل بناء على بيانات المرحلة الأخيرة من التجارب.

 

وأضاف الباحثون إنه لم يتم الكشف عن أعراض كبيرة خلال تجارب اللقاحات في تركيا، باستثناء شخص واحد كان لديه رد فعل تحسسي.

 

ووافقت تركيا على شراء 50 مليون جرعة من لقاح كورونا"CoronaVac" لشركة Sinovac بحلول 11 ديسمبر، لكن الشحنة تأخرت.

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