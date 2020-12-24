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سابع رد فعل تحسسي حاد بعد تلقي لقاح فايزر

24
DECEMBER
2020
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ذكرت مجلة نيوزويك أن الخبراء في مدينة نيويورك يتحرون عن حالة جديدة من رد الفعل التحسسي الحاد في الولايات المتحدة تجاه لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك.

وأفيد في هذا الشأن بأنه تم تطعيم أكثر من 30 ألف شخص ضد فيروس كورونا في المدينة، وتعرض عامل في المجال الطبي لرد فعل تحسسي حاد بعد أخذه هذا اللقاح، وتعتبر هذه هي الحالة الأولى من نوعها في نيويورك والسابعة في الولايات المتحدة.

وجرى نشر معلومات عن الحالات الست الأخرى على الموقع الإلكتروني الخاص بالمراكز الفيدرالية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في 19 كانون الأول.

ونقلت المجلة عن إدارة المدينة لشؤون الصحة البدنية والنفسية قولها إن "أخذ اللقاح هذا يؤدي إلى آثار جانبية وحدوث مضاعفات حساسية، مثل هذه الحالات معروفة وتحدث"، مشيرة إلى أن مطوري هذا اللقاح لم يخفوا أن مثل هذه الحالات، على الرغم من ندرتها لكنها تحدث، وتوجد التحذيرات المناسبة عنها في تقارير التجارب السريرية وشهادة اللقاح. 

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الأسبوع السابق إنها تدرس حوالي خمس حالات رد فعل تحسسي تم تسجيلها في البلاد على لقاح "فايزر"، الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق من قبل الجهة المنظمة. 

ويقول الخبراء إن مادة كيميائية تسمى البولي إيثيلين جلايكول، وهي تدخل ليس فقط في مكونات لقاح "فايزر"، ولكن لقاح "موديرنا" أيضا، قد تسبب رد فعل تحسسي.

 

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