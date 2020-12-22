living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طبيب يدحض أوهاما شائعة عن القهوة

22
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
دحض الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، بعض الأساطير الشائعة عن القهوة، مشيرا في نفس الوقت إلى فوائد هذا المشروب.
 
ويقول مياسنيكوف، "في الواقع جميع هذه الأوهام هي إشارات إلى أن القهوة ضارة، وتسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم واضطراب ضربات القلب".
 
ولكن وفقا له، أظهرت الدراسات العلمية، أن القهوة مشروب علاجي وصحي، يمنع تطور سرطان الكبد ويخفض من عدد وخطر النوبات القلبية عند الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب. وبالإضافة إلى هذا لا يؤثر مشروب القهوة في مستوى ضغط الدم، إذا كان الشخص قد تعود على تناوله يوميا، ولا يسبب اضطراب ضربات القلب وغير مضر به.
 
وأضاف الدكتور موضحا، في حال عدم انتظام ضربات القلب، يحدث اضطراب لإيقاع ووتائر تقلصات القلب. وعندما تتقلص العضلة بصورة غير متساوية، يحدث الرجفان الأذيني، الذي ينتج عنه ركود الدم وعدم ضخه كاملا، ما يسبب تكون الجلطات. والقهوة لا تمنع تجلط الدم واضطراب عمل الأوعية الدموية في الدماغ. لذلك يجب تناول الأدوية الخاصة بتخفيف كثافة الدم.
 
ويختتم مياسنيكوف حديثه قائلا، "إذا كان الشخص يحب مشروب القهوة، فعليه تناوله، فهو مشروب مفيد ومضاد لاضطراب ضربات القلب".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout