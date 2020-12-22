طبيب يدحض أوهاما شائعة عن القهوة

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دحض الطبيب الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، بعض الأساطير الشائعة عن القهوة، مشيرا في نفس الوقت إلى فوائد هذا المشروب.

ويقول مياسنيكوف، "في الواقع جميع هذه الأوهام هي إشارات إلى أن القهوة ضارة، وتسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم واضطراب ضربات القلب".

ولكن وفقا له، أظهرت الدراسات العلمية، أن القهوة مشروب علاجي وصحي، يمنع تطور سرطان الكبد ويخفض من عدد وخطر النوبات القلبية عند الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في القلب. وبالإضافة إلى هذا لا يؤثر مشروب القهوة في مستوى ضغط الدم، إذا كان الشخص قد تعود على تناوله يوميا، ولا يسبب اضطراب ضربات القلب وغير مضر به.

وأضاف الدكتور موضحا، في حال عدم انتظام ضربات القلب، يحدث اضطراب لإيقاع ووتائر تقلصات القلب. وعندما تتقلص العضلة بصورة غير متساوية، يحدث الرجفان الأذيني، الذي ينتج عنه ركود الدم وعدم ضخه كاملا، ما يسبب تكون الجلطات. والقهوة لا تمنع تجلط الدم واضطراب عمل الأوعية الدموية في الدماغ. لذلك يجب تناول الأدوية الخاصة بتخفيف كثافة الدم.

ويختتم مياسنيكوف حديثه قائلا، "إذا كان الشخص يحب مشروب القهوة، فعليه تناوله، فهو مشروب مفيد ومضاد لاضطراب ضربات القلب".