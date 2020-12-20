living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا يؤثر كورونا على الصحة الجنسية عند الرجال

20
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت أبحاث طبية حديثة الآثار السلبية المترتبة على الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتداعياتها على الصحة الجنسية لدى الرجال.

وحسبما ذكر موقع "كليفلاند كلينك" الطبي، فإن أبحاثا أشارت إلى آثار سلبية للإصابة بكوفيد-19، أبرزها ضعف الانتصاب لدى الرجال.

وهناك عوامل تقف وراء احتمال تعرض الرجال المصابين بالفيروس التاجي للإصابة بالضعف الجنسي، حيث أن كوفيد-19 يتسبب بالتهابات في أنحاء الجسم وخصوصا بمنطقة القلب والعضلات المحيطة به، ويمكن أن ينسد تدفق الدم للعضو الذكري، نظرا للإصابة التي تتعرض لها الأوعية الدموية.

هناك أيضا العامل النفسي، إذ يرتبط النشاط الجنسي بالصحة النفسية، وهنا يأتي دور الفيروس السلبي الذي يتسبب في التوتر والقلق وحتى الاكتئاب والتأثير على الحالة المزاجية.

كذلك فإن التدهور الصحي العام الناجم عن الوباء يسبب عددا من المشكلات الصحية وبينها طبعا الضعف الجنسي.

وتعليقا على الربط بين كورونا والصحة الجنسية، أوضح الأخصائي في المسالك البولية، الطبيب ريان بيرغلوند، أن ضعف الانتصاب قد يكون من أعراض المرض، مضيفا أنه: "بالنسبة للشباب والأصحاء الذين يصابون فجأة بضعف الانتصاب، وخاصة بعد الإصابة بكورونا، فقد يكون هذا مؤشرا على حدوث أشياء أكثر خطورة على صحتهم الجنسية والعامة".

ومن التأثيرات السلبية لكورونا أيضا احتمال تأثيره على الخصوبة لدى الرجال، نظرا للضرر الذي قد يلحقه بالخصيتين، وهو ما أوضحه بيرغلوند قائلا: "من السابق لأوانه تحديد الأعراض طويلة المدى التي قد تطال الرجال المصابين بكوفيد-19، إلا أن هناك طرقا مختلفة يؤثر فيها الفيروس على صحتهم الجنسية..".

وأضاف بيرغلوند: "بدأنا في فهم المضاعفات طويلة المدى التي يسببها الفيروس مثل المشكلات العصبية وجلطات الدم والأضرار التي تلحق بالرئتين والقلب والكلى، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم مدى تأثر الصحة الجنسية بالوباء".

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout