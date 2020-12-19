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تفاصيل «شهادة كورونا» الخاصة باللقاح الصيني

19
DECEMBER
2020
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تستعد وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة للانتهاء من خطة توزيع لقاح فيروس كورونا الصيني، الذي تم استيراده من الخارج، وذلك بالتزامن مع الموجة الثانية للوباء المستجد.

من جانبه قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه طبقًا لقانون الأوبئة يحق لأي مواطن التقدم بطلب للحصول على اللقاح، ولكن طبقًا للفئات الأولى بالحصول على اللقاح التي ستحددها وزارة الصحة وهي الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة كمرحلة أولى.

وكشف أبوالعلا، في تصريحات لـ«الوطن» أنه طبقًا للقانون أيضًا يحق للمواطن الحصول على شهادة مجانية في حال حصوله على اللقاح تفيد بتحصنه من الوباء المستجد بعد حصوله على المصل، لاستخدامها مستقبلا عند الحاجة ربما يكون من بينها تقديمها لجهة العمل على سبيل المثال، تثبت أن أصحابها حصلوا على لقاح فيروس كورونا.

وأشار أبوالعلا إلى أنه في حالة اللقاح الجديد سينتهي هذا الكابوس الذي أضر كثيرًا بالعالم واقتصاده وتسبب في وفاة الكثيرين، موضحًا أن مصر أدارت أزمة كورونا بشكل محترف للغاية واستطاعت الخروج من الأزمة بأقل الخسائر حتى الآن.

وطالب الحكومة بإعلان المعايير التي سيتم من خلالها توزيع لقاح كورونا من خلال نشرها بوسائل الإعلام حتى تكون تحت بصر الجميع، مع ضرورة تسهيل عملية طلب الحصول على اللقاح.

وتنص المادة 7 من قانون الأوبئة على أنه يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.

وخلال الأسابيع القليلة المقبلة تنتظر مصر نحو نصف مليون جرعة من لقاح كورونا تمهيدًا لوضع الشكل النهائي لخطة توزيع اللقاح بشكل شفاف ومعلوم للجميع، سيكون الأولى للأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة خصوصًا أن هؤلاء مسجل بياناتهم بحملة 100 مليون صحة.

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