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هذه هي أخطر عواقب الإصابة بكورونا

17
DECEMBER
2020
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كشف اختصاصي الأمراض المعدية والطب الوقائي، غيورغي سابرونوف، خلال لقاء أجراه مع قناة "أو ساموم غلافنوم" الروسية على يوتيوب، عن أخطر المضاعفات التي قد تترافق مع الإصابة بفيروس كورونا. 
 
ووفقًا للطبيب، فإن فيروس كورونا لا يصيب الرئتين فحسب، بل يصيب أيضًا الجهاز الهضمي والكبد والقلب والدماغ، مشيرا إلى أن الدراسات الأخيرة أظهرت أن العديد من الأشخاص الذين أصيبوا بمرض كوفيد - 19 يعانون من متلازمة الوهن والشعور بالضعف والتعب وسرعة الانفعال.
 
 
ولفت سابرونوف إلى أن بعض المرضى الذين أصيبوا بفيروس كورونا تعرضوا للتليف الرئوي، موضحا أن المريض سيكون قادرًا على التنفس، لكن تشبع الدم بالأكسجين لن يكون كافيًا.
 
وأضاف سابرونوف أن نظام القلب والأوعية الدموية يعتبر ثاني الأعضاء التي يصيبها فيروس كورونا بعد الجهاز التنفسي.
 
وقال  "المضاعفات الخطيرة لـ كوفيد 19 هي التهاب عضلة القلب، التي قد تسبب تكوين جلطات الدم".
بالإضافة إلى ذلك، قال سابرونوف إن فيروس كورونا يؤثر على الجهاز العصبي، معللا ارتفاع حالات الاكتئاب المزمن بين الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الربيع.
 
واختتم الطبيب قائلا: "التعب السريع وعدم القدرة على التركيز والتعب لفترات طويلة كل هذا بسبب تأثير الفيروس على الجهاز العصبي".
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