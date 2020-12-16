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بيل غيتس يصدم مجدداً.. خطر من العودة للمربع الأول!

16
DECEMBER
2020
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في تصريحات صادمة مجدداً، حذر بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، من خطر عودة وباء كورونا بقوة عام 2022، ما لم يتم العمل على تحقيق "شرطين اثنين".
 
بيل غيتس منتقداً: 
قصص خاصة
لقاح كورونابيل غيتس منتقداً: "أزمة البيت الأبيض" تعيق جهود التلقيح ضد كورونا
 
في التفاصيل، اتسم حديث غيتس لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية بالواقعية، ورغم إشادته باللقاحات المعلن عنها فقد حذر من خطر العودة إلى "المربع الأول".
 
وقال غيتس إن "الكثير من أجزاء أميركا يجب أن تتحرك بشكل صحيح حتى تستعيد البلاد مستوى ما من الحياة الطبيعية".
 
كما أضاف الملياردير الأميركي عند سؤاله عن إجراءات الإغلاق كتلك التي تتخذها ولاية كاليفورنيا لتفادي مزيد من إصابات كورونا، قائلاً: "أعتقد للأسف أنه أمر مناسب".
 
ابذلوا المزيد
ودعا إلى بذل قصارى الجهود خلال الأشهر الأربعة إلى الستة الأولى من العام المقبل، معتبرا أن الأمر سيساهم في نهاية الوباء.
 
 
كما أعرب غيتس الذي يعد واحدا من أثرى أثرياء العالم، عن اعتقاده أن الولايات المتحدة ستستعيد حالتها الطبيعية بحلول أواخر الصيف المقبل، إلا أنه استدرك قائلا: "لكن حتى أوائل عام 2022، ما لم نساعد الدول الأخرى على التخلص من هذا المرض، وما لم ننجز مستويات تطعيم واسعة في بلدنا، فإن خطر عودة الوباء قائمة".
 
 
يذكر أنه ومنذ بدايات أزمة كورونا، واجه غيتس انتقادات واسعة بسبب لهجته المتشائمة، فيما أثار الجدل أكثر من مرة بسبب حديثه في مقاطع فيديو سجلت منذ سنوات، عن "وباء سيشل العالم" مثلما فعلت الجائحة الحالية.
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