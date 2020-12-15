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الحل "قبل الأخير".. ما العمل مع حموضة المعدة؟

15
DECEMBER
2020
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تعتبر حموضة المعدة حالة شائعة بين الناس، وتعرف بتوصيف "حرقة المعدة". فماذا تعني؟ وكيف تتغلب عليها؟
 
يقول موقع "ميديكال نيوز توداي" إن حموضة المعدة تحدث عندما يتدفق حمض المعدة إلى المريء، ويجري تشخيصها عندما يحدث ارتداد الحمض أكثر من مرتين في الأسبوع.
 
ومن أعراضها ألم حارق قد ينتقل من معدتك إلى بطنك أو صدرك أو حتى في حلقك، مذاق مرير في حلقك أو فمك، الإحساس بالطعام عالقا في حلقك، البحة في الصوت.
 
وهناك أسباب عدة وراء الحموضة، أبرزها تناول وجبات كبيرة والاستلقاء بعد الوجبة مباشرة، إضافة إلى السمنة المفرطة. وقد تكون بعض المشروبات كذلك سببا في حدوث هذه الحالة، مثل الكحول والمشروبات الغازية والقهوة.
 
ولعلاج الحموضة، غالبا ما ينصح خبراء الصحة بتجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب تلك الأعراض، كما يدعون إلى تخفيف كمية الوجبات وتناولها قبل 3 ساعات على الأقل من موعد النوم. وقد يقترحون بعض مضادات الحموضة، ويمكن اعتبار ما سبق الحل "ما قبل الأخير".
 
ففي حال إذا لم تنفع كل هذه الحلول، فلابد من زيارة طبيب متخصص للوقوف على الخطوة التالية.
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