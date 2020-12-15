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نقص بوتاسيوم الدّم Hypokalemia : الأسباب والأعراض (د. حنينا أبي نادر)

15
DECEMBER
2020
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يلعب البوتاسيوم دورًا مهمًّا وهو أساسي لجسمنا . يكون البوتاسيوم منخفضًا في الدّم عندما يسجل نسبة تقلّ عن 3.5 ويُمكن ألاّ يعاني المريض من أي أعراض أو أن يُصاب بالغثيان ، وغزارة البول polyuria ، والوَهَن ، والمغص . وفي حال تم تسجيل مستويات أقلّ من 2.5 ، قد يُعاني المريض من حالات أكثر خطورة مثل الشلل والهلوسة . وقد يُظهِر الفحص البدني انخفاضًا في المنعكسات الوترية tendon reflexes بالإضافة إلى انسداد الأمعاء ileus .
 
والفحوصات المطلوبة أيضًا هي فحوصات اليوريا ، والكرياتينين ، وإجراء المخطط الكهربائي للقلب EKG (إنتبهوا للحُماض الأيضي metabolic acidosis) كما
يتم قياس الفوسفور (من الممكن أن يكون منخفضًا) والمغنيسيوم بهدف المعالجة في حال تسجيل مستوى غير طبيعي . 
 
في هذا الصدد ، تُعتبر أسباب نقص بوتاسيوم الدّم متعدّدة وتبدأ من قلّة تناول الطعام الغني بالبوتاسيوم وصولاً إلى تلك المتعلّقة بالكلى . وتتمثل الأسباب التي لا تتّصل بالكلى والتي تتسبّب بانخفاض نسبة البوتاسيوم ، في التعرّق ، والإسهال ، والقيء . كما أنّ الأشخاص الذين يأخذون المضادات الحيوية على غرار البينيسيلين penicillin أو مدرّات البول diuretics هم أكثر عرضة للإصابة بنقص بوتاسيوم الدّم . والأشخاص في المستشفى الذي يتلقّون التغذية بالحقن TPN هم أكثر عرضة للوفاة خصوصًا عندما يكون هناك مضاعفات في الكلى أو في القلب أو عندما تنتج هذه الأخيرة عن هذه الحالة . 
 
وأخيرًا ، تجدر الإشارة إلى بعض الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم : التين المجفّف ، والدّبس ، واليقطين ، واللّبن ، والفطر ، والموز ويُعَدّ الاعتدال في تناول هذه الأطعمة مفتاحَ الصّحّة المتوازنة . كما أنّ الاستهلاك العالي للكافيين قد يكون سببًا لانخفاض مستويات البوتاسيوم وذلك بسبب آلية تفاعل لم تتّضح حتى الآن . 
 
للمزيد من المعلومات ، تواصلوا معي عبر البريد الإلكتروني التالي: hanina.abinader@gmail.com أو اتّصلوا على الرقم التالي : 03-944331 (مختبر  Saint Michelفي أنطلياس) .         
 
   
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