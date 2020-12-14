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4 أعراض تؤكد الإصابة بفيروس كورونا وأخرى مشتركة مع الإنفلونزا

14
DECEMBER
2020
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قال أستاذ الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور محمد النادي، اليوم الأحد، إن فيروس كورونا ضعف، لكنه أصبح أسرع انتشارا، ويسبب العدوى لعدد أكبر.
 
وأضاف النادي الذي شغل منصب عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة المصرية: "هذا يعني أن الفيروس بات يؤثر على قطاع أكبر الذي بدوره قد يعاني من أمراض مصاحبة وبالتالي فإن عدد الوفيات سيزيد".
 
 
وحول الأعراض التي تستوجب المواطنين زيادة الحذر، قال أستاذ الأمراض الصدرية في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "أون":
 
هناك 4 أعراض؛ الأول هو الفقد المفاجئ لحاستي الشم والتذوق، فهذا يعني أن الشخص مصابا بفيروس كورونا إلى أن يثبت العكس.
 
والعرض الثاني هو احتقان شديد في العين وانتفاخ وتورم، أما الثالث فهو الطفح الجلدي والرشح، والرابع يتعلق بفترة حضانة فيروس كورونا والتي تمتد من 4 أيام إلى 14 أيام على عكس نزلة البرد التي تتضح أعراضها خلال 4 أيام.
 
وعن الأعراض المشتركة بين فيروسي كورونا والإنفلونزا قال: "كل الأعراض التي من الممكن أن نتخيلها مثل السخونية وآلام الزور وتكسير الجسم ورشح الأنف وغيرها".
 
 
وفيما يتعلق بالحديث عن احتمالية إغلاق البلاد، قال: "لن نختلف عن العالم، إذ قالت الدول إنها لن تغلق وبخاصة على مستوى التعليم، لكن من الممكن أن نخفف عدد ساعات التواجد في الوحدات التعليمية، أي أننا قد نخفف التجمعات لكننا لن نلغيها".
 
وتابع: "لن نهرب من خطر محقق إلى خطر غير محقق، الرجل اللي بقوله اقعد (اجلس) في بيتك هيموت من الجوع، لكن هو ممكن يشتغل وتجيله كورونا أو متجيش ولو جات ممكن يعدي وممكن ميعديش".
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