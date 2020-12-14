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احذروا مخاطر المكسرات النيئة

14
DECEMBER
2020
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هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تدرج المكسرات في نظامك الغذائي. من الكاجو إلى اللوز ومن الفستق إلى الجوز، يمكنك الاستفادة من أنواع المكسرات المتوفرة في السوق. كل واحد منهم مميز ومليء بالعناصر الغذائية. والاهم انها تقدم فوائد صحية ومغذية مختلفة.
 
 ومع ذلك أفادت هيلثلاين خبيرة تغذية بأن تناول الكاجو الخام يمكن أن يكون قاتلا، وفقا لموقع "ria.ru".
وتابعت الخبيرة بالحديث أيضا عن الجوز بالقول:
 
" الحقيقة هي أن الجوز غير المعالج يحتوي على السم الزيتي "urushiol"، يمكن أن تسبب هذه المادة السامة التهاب الجلد التماسي التحسسي، مما يؤدي إلى ظهور نتوءات أو بقع مثيرة للحكة على الجلد".
وأضافت قائلة: " إذا كان الشخص يعاني من عدم تحمل اليوروشيول، فحتى جرعة صغيرة من السم يمكن أن تؤدي إلى الوفاة".
 
وختمت الخبيرة بالقول إن: "الجوز المعالج غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة،وكذلك الكاجو بعد المعالجة والتحميص لم يعد يحتوي على مواد خطرة".
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