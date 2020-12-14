living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نيران كورونا الصديقة.. كيف تهاجم أجسام المرضى نفسها؟

14
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في ظاهرة مقلقة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، اكتشف علماء مستويات عالية جدا من الأجسام المضادة لـ"كوفيد 19" في أجسام المرضى، إلا أنها تلعب دورا عكسيا.
 
وحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الكم المبالغ فيه من الأجسام المضادة التي تنتجها الأجهزة المناعية لدى بعض مرضى كورونا، قد تدخل الجسم في مشاكل صحية معقدة وطويلة الأمد بعد التغلب على الفيروس.
 
ووجد باحثون في جامعة "يل" الأميركية أن مرضى "كوفيد 19" لديهم أعداد كبيرة من الأجسام المضادة "المضللة" أو "الذاتية"، وبدلا من محاربة الفيروس فإنها تستهدف أعضاء وأجهزة الجسم، بل وجهازه المناعي نفسه.
 
ويقول الباحثون إن هذه الظاهرة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات حادة لفيروس كورونا، أطلقوا عليها اسم "كوفيد الطويل".
 
وقارن العلماء بين الاستجابات المناعية لأصحاء ومرضى بكورونا، فاكتشفوا أن المصابين تتكون لديهم "أجسام مضادة شاذة" أوقفت المعارك مع الفيروس وقضت على خلايا مناعية مفيدة وهاجمت أعضاء الجسم، من الدماغ إلى الكبد والأوعية الدموية والجهاز الهضمي.
 
وكشفت اختبارات أخرى أنه "كلما زاد عدد الأجسام المضادة في دماء المرضى، كلما كان مرضهم أسوأ".
 
وأوضح الباحثون أن بعض مرضى "كوفيد 19" كانت لديهم كميات أجسام مضادة أعلى من مصابين بمرض الذئبة الحمراء، وهو مرض مناعي ذاتي تسببه أجسام مضادة خبيثة.
 
وقال عالم المناعة في جامعة "يل" وكبير مؤلفي الدراسة آرون رينغ، إن "مرضى كورونا يصنعون أجساما مضادة تتداخل فعليا مع الاستجابات المناعية ضد الفيروس. هاجمت كميات من الأجسام المضادة أجزاء من الجسم، وتضررت هذه الأجزاء".
 
وأضاف رينغ في تصريحات نشرتها "غارديان": "نحن متأكدون من أن هذه الأجسام المضادة الذاتية ضارة بمرضى (كوفيد 19)"، مضيفا أن الآثار السلبية قد تستمر بعد انحسار العدوى، مما يترك المرضى يعانون مشاكل صحية طويلة الأمد.
 
وقال: "نظرا لأن الأجسام المضادة يمكن أن تستمر لفترة طويلة، يعتقد أنها قد تساهم في تطور (كوفيد الطويل)".
 
ومن المفترض أن تعمل الأجسام المضادة على تعطيل الفيروسات عن طريق الالتصاق بالبروتينات الموجودة على سطحها، لكن الأجسام المضادة "الذاتية" ترتبط عن طريق الخطأ ببروتينات الخلايا البشرية.
 
داني ألتمان أستاذ علم المناعة في "إمبريال كوليدج" بالعاصمة لندن الذي لم يشارك في الدراسة، يرى أن "الأجسام المضادة الذاتية يمكن أن تفسر بشكل جيد مجموعة متنوعة من أعراض (كوفيد 19)، والأعراض طويلة الأمد التي يعاني منها بعض المرضى".
 
ويؤكد ألتمان: "أعتبر هذا أمرا محتملا للغاية، لا سيما من خلال القياس على (فيروسات أخرى مثل) إيبولا وشيكونغونيا، حيث يبدو أن المناعة الذاتية تشكل جزءا كبيرا من الاستجابة".
 
وقال إن جزءا كبيرا من توجهات الأبحاث خلال الأشهر المقبلة، سيحاول ربط أعراض "كوفيد الطويل" بموضوع المناعة الذاتية.
 
يشار إلى أن نتائج الدراسة التي أجريت على 194 مريض كورونا بدرجات متفاوتة، لم تتم مراجعتها بعد، كما لم تنشر في مجلة علمية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout