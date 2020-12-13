مستشفى الحريري: 35 حالة حرجة وحالتا وفاة

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود 35 حالة حرجة لديه، وحالتي وفاة.



وجاء في التقرير:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 248.

- عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.

- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ال24 ساعة المنصرمة: 21.

- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 773.

- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل لتحسن حالتها: 1.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 35.

- حالات وفاة: 2.