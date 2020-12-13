اتحاد بلديات جبل عامل: أنواع من الفطر تسبب حالات تسمم مميتة

نبهت اللجنة الصحية في اتحاد بلديات جبل عامل في بيان، الأهالي، الى "ضرورة الإنتباه لوجود أنواع سامة من الفطر، تؤدي الى حالات تسمم مميتة"، داعية الى وجوب "معرفة الأنواع التي يمكن أكلها عن تلك السامة".

وجاء في البيان:

"بعد أن تبلغنا عن عدة حالات تسمم خطيرة نتيجة تناول الفطر، حيث أدت بعض هذه الحالات الى دخول المستشفى، مصحوبة بمضاعفات خطيرة، ننبه أهلنا الكرام الى ضرورة الإنتباه لوجود أنواع سامة من الفطر، تسبب أمراضا خطيرة وتؤدي إلى حالات تسمم مميتة، لذا نرجو أخذ أقصى درجات الحيطة، ومعرفة المعلومات الصحيحة عن الأنواع التي يمكن أكلها، عن تلك السامة أو المشكوك فيها".

كذلك يرجى الإنتباه، حيث أن بعض الأشخاص لديهم حساسية تجاة أنواع الفطر، غير السام أيضا".