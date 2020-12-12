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احذروا ... هذه هي أعراض الكورونا عند الأطفال

12
DECEMBER
2020
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ربما الفئة الأقل إصابة بفيروس كورونا هي الأطفال لأسباب مناعية أو أسباب أخرى غير معروفة حتى الآن، لكن الفيروس يمكن أن يسبب تفاعلا شديدا إذا تسبب في حالة خطيرة تسمى متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة.
 
إلى ذلك، أوضحت مؤسسة مايو كلينك، أن معظم الأطفال المصابين بفيروس كورونا يعانون من مرض خفيف فقط، "ولكن في الأطفال الذين يطورون MIS-C، تصبح بعض الأعضاء والأنسجة لديهم، مثل القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي والدماغ والجلد والعينين، ملتهبة بشدة"، وفق "إكسبريس".
 
ودفع هذا الاتجاه غير المعتاد مؤخرا المسعفين من كلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك إلى إجراء مزيد من التحقيقات. وبعد تقييم 35 طفلا استوفوا معايير المتلازمة الالتهابية الغامضة، أفاد المسعفون كيف يمكن أن تكون الأعراض أيضا "جلدية مخاطية"، التي تُعرف بأنها تلك التي تؤثر على "فتحات الجسم"، مثل فتحات الأنف.
 
ووجد الباحثون أن هؤلاء الصغار لديهم عيون منتفخة وخدود متوهجة و"لسان الفراولة"، بشكل أكثر دقة، أصيب 8 أطفال بلسان الفراولة، و7 منهم عانوا من عيون حمراء منتفخة، بينما أصيب ستة باحمرار الخدود.
 
ولاحظ مسعفو نيويورك أيضا وجود "تداخل سريري كبير" بين كاواساكي ومتلازمة الالتهاب التي يسببها فيروس كورونا.
 
ومرض كاواساكي هو حالة نادرة تصيب عادة الأطفال دون سن الخامسة وتسبب التهاب الأوعية الدموية.
 
بينما تقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن الأعراض المميزة لهذا المرض هي ارتفاع في درجة الحرارة الذي يستمر لمدة خمسة أيام أو أكثر.
 
وعادة ما يكون هذا العارض مصحوبا بطفح جلدي وتورم الغدد في الرقبة وشفاه جافة ومتشققة وأصابع حمراء وعيون حمراء.
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