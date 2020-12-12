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هل يمكنك التوقف عن ارتداء الكمامة بعد تناول لقاح «كورونا»؟

12
DECEMBER
2020
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يبدو أنه حتى بعد تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لن نتمكن من التوقف عن ارتداء الأقنعة الواقية لأسباب عدة. وستبقى التوصيات بالالتزام بالتباعد الاجتماعي سارية لبعض الوقت بعد عمليات التلقيح، وفقاً لشبكة «إيه بي سي نيوز».

وتتطلب اللقاحات الأولى لفيروس كورونا حقنتين؛ تأتي الجرعة الثانية من شركة «فايزر» بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى، وتأتي جرعة «موديرنا» الثانية بعد أربعة أسابيع. كما أن تأثير اللقاحات ليس فورياً بشكل عام.

من المتوقع أن يحصل الأشخاص على مستوى معين من الحماية في غضون أسبوعين بعد الجرعة الأولى. لكن الحماية الكاملة قد لا تحدث إلا بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

كما أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان لقاحاً «فايزر» و«موديرنا» يقيان الأشخاص من العدوى تماماً، أو من الأعراض فقط. وقالت ديبورا فولر، خبيرة اللقاحات في جامعة واشنطن، إن هذا يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ربما لا يزالون قادرين على الإصابة بالفيروس، ونقل المرض، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون ذلك بمعدل أقل بكثير.

وحتى بمجرد أن تبدأ إمدادات اللقاح في الازدياد، فمن المتوقع أن يستغرق تطعيم مئات الملايين من الناس أشهراً.

وأشارت فولر أيضاً إلى أن اختبار اللقاح بدأ للتو عند الأطفال، الذين لن يتمكنوا من الحصول على جرعات حتى تشير بيانات الدراسة إلى أنها آمنة وفعالة بالنسبة لهم أيضاً.

وقدّر منصف السلاوي، رئيس جهود تطوير اللقاحات في الولايات المتحدة، أن البلاد يمكن أن تصل إلى مناعة القطيع في وقت مبكر من مايو (أيار)، بناءً على فاعلية لقاحي «فايزر» و«موديرنا». هذا على افتراض أنه لا توجد مشاكل في تلبية تقديرات الإمدادات من الشركات المصنعة، ويتقدم عدد كافٍ من الأشخاص للتطعيم.

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