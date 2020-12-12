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دراسة: عقاران للمصابين بكورونا ممن يعانون نقص الأكسجين

12
DECEMBER
2020
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أفاد أطباء بأن العلاج باستخدام عقارين مفيد بشكل خاص لمرضى كوفيد-19 الذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي 

وساعدت إضافة العقار "بارسيتينيب" المضاد للالتهابات إلى الدواء "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات هؤلاء المرضى على التعافي أسرع بواقع ثمانية أيام - في غضون 10 أيام في المتوسط - مقابل 18 يوما لأولئك الذين أعطوا ريمديسيفير وحده، وفقا لدراسة رعتها الحكومة الأميركية.

وتمت التوصية بالعقارين منذ سبتمبر، عندما اقترحت النتائج المبكرة لهذه الدراسة أن الجمع بينهما يقصر وقت الشفاء للمرضى في المستشفى.

وتظهر النتائج الكاملة للدراسة والتي نشرتها "مجلة نيو إنغلاند الطبية" أن الفائدة كانت أكبر لمن يحتاجون إلى أكسجين أو دعم تنفسي آخر دون جهاز التنفس الاصطناعي.

وكانت الآثار الجانبية الخطيرة والالتهابات الجديدة أقل أيضًا لدى المجموعة التي أعطيت العلاج المركب.

وشملت الدراسة أكثر من 1000 مريض بكوفيد-19.

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