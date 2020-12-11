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الصباح أم المساء.. ما "الوقت الأفضل" لرياضة المشي؟

11
DECEMBER
2020
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يعد المشي أحد أكثر التمارين الرياضية سهولة، حيث يمكن ممارسته في أي وقت من اليوم، كما أنه مناسب لمختلف الأعمار.
 
وقال موقع "جمعية القلب الأميركية" إن رياضة المشي لا تنحصر في فترة معينة من اليوم، على اعتبار أنها يمكن ممارستها بعد الاستيقاظ أو بعد العودة من العمل أو قبل النوم.
 
وأضاف أنه يجب على البالغين ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 150 دقيقة (2.5 ساعة) على الأقل أسبوعيا، مشيرا إلى أن "30 دقيقة من المشي السريع لمدة خمسة أيام على الأقل في الأسبوع هي إحدى الطرق لتحقيق هذا الهدف".
 
وأوضح المصدر أن أي نشاط بدني يرفع معدل ضربات القلب "فهو مفيد"، مبرزا أن المشي أسهلهم.
 
من جهته، قال موقع "فيري ويل فيت" إن الخبراء يوصون غالبا بالمشي في الصباح الباكر لما له من فوائد عدة في تحسين المزاج وزيادة طاقة الإنسان خلال اليوم.
 
وعاد المصدر ليبين أن " أفضل وقت للمشي هو الذي يتناسب بشكل أفضل مع جدولك الزمني حتى يصبح بإمكانك القيام بذلك باستمرار".
 
ومن أهم فوائد المشي حماية الجسم من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، إلى جانب محاربة العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض مثل ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والسمنة والالتهابات.
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