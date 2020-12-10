living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اعتماد دواء جديد لكوفيد-19 الأقل شدة

10
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على دواء جديد لعلاج الحالات الأقل شدة من كوفيد-19. والعلاج الجديد مكون من كوكتيل من الأجسام المضادة أحادية النسيلة، وهو الدواء الذي تناوله ترامب كعلاج تجريبي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

* تعرف إلى الدواء الجديد

الدواء الجديد هو عبارة عن مزيج من الأجسام المضادة أحادية النسيلة الذي يتم حقنه عبر الوريد. ويحمل الدواء الاسمين التجاريين casirivimab وimdevimab، ويستخدم لعلاج COVID-19 الخفيف إلى المتوسط لدى المرضى المعرضين لخطر كبير لتطور المرض إلى مرض شديد.

ويسمح باستخدامه الطارئ للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر، والذين ثبتت إصابتهم بفيروس SARS-CoV-2، وكذلك للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والذين يعانون من بعض الحالات الطبية المزمنة. وعزا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنتج مساعدته على التعافي من COVID-19 في أكتوبر/ تشرين الأول.

قال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان، العضو المنتدب في إدارة الغذاء والدواء، في إعلانه عن الدواء الجديد: "قد يساعد السماح بعلاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة هذه، المرضى الخارجيين على تجنب دخول المستشفى وتخفيف العبء عن نظام الرعاية الصحية".

تم منح التفويض بناءً على بيانات من تجربة عشوائية من المرحلة الثانية/ الثالثة على 799 بالغًا غير مقيم في المستشفى يعانون من أعراض COVID-19 خفيفة إلى متوسطة، وتلقى أكثر من 530 مريضًا إما 2400 أو 8000 مجم من casirivimab وimdevimab، بينما تلقى 266 علاجًا وهميًا في غضون 3 أيام من اختبار SARS-CoV-2 الموجب.

* نتائج الدواء

وحقق الدواء التغيير المستهدف في الحمل الفيروسي، والنتيجة الأكثر أهمية هي خفض التدخلات التي تتم تحت إشراف طبي والمتعلقة بـCOVID-19، ولا سيما زيارة المستشفيات، وزيارات غرف الطوارئ في غضون 28 يومًا. وبالنسبة للمرضى المعرضين لخطر كبير لتطور المرض، كان 3% من المجموعة التي تناولت العلاج، و9% من مجموعة العلاج الوهمي قد دخلوا المستشفى أو زاروا غرف الطوارئ.

أصدرت الشركة المصنعة تحليلًا مؤقتًا لأول 275 مريضًا في أواخر سبتمبر/ أيلول، مع بيانات عن 524 مريضًا إضافيًا خلال الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتم توفير التعليمات حول الجرعات، والآثار الجانبية المحتملة، والتفاعلات الدوائية لمقدمي الرعاية.

* الآثار الجانبية للدواء الجديد

وقالت الوكالة إن الآثار الجانبية لـCasirivimab وimdevimab قد تشمل فرط الحساسية، والتفاعلات المرتبطة بالتسريب، والحمى والقشعريرة والأرتيكاريا والحكة والاحمرار.


المصدر:
FDA OKs Monoclonal Antibody Cocktail for Less Severe COVID-19
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout